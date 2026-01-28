Τουρισμός:-Η-Ελλάδα-στους-κορυφαίους-«ονειρεμένους-προορισμούς»-για-τους-Ισπανούς

Στην τέταρτη θέση των πιο «ονειρεμένων προορισμών» για τους Ισπανούς τουρίστες βρίσκεται η Ελλάδα (με ποσοστό 14,9%), πίσω από την Ιαπωνία (21,3%), την Ιταλία (20,6%) και τις σκανδιναβικές χώρες (15,6%).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΕΟΤ, όταν το «όνειρο» μετατρέπεται σε ρεαλιστικό σχεδιασμό, η Ευρώπη ηγείται των πραγματικών ταξιδιωτικών προτιμήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι κοντινοί και καλά διασυνδεδεμένοι προορισμοί υπερισχύουν όσων βρίσκονται σε πιο μακρινές αποστάσεις.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την ετήσια έρευνα κορυφαίου τουριστικού ομίλου στην Ιβηρική χερσόνησο με τίτλο «Ávoris Travel Insights – Η Πυξίδα των ταξιδιών του 2026: Πραγματικές τάσεις και όνειρα προς εκπλήρωση», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 46ης Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης FITUR 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, που αποτυπώνει τις προθέσεις, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των Ισπανών ταξιδιωτών κατά τη φετινή χρονιά, τα ταξίδια εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για αυτούς, ακόμη και σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Μάλιστα, υπολογίζεται ότι εντός του έτους οι Ισπανοί θα διαθέσουν για ταξίδια 29,4 δισ. ευρώ, με το μισό της συνολικής δαπάνης για διακοπές να αφορά τα διεθνή ταξίδια, τα οποία ωστόσο αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% του συνόλου.

Παράλληλα, ο μέσος προβλεπόμενος προϋπολογισμός ανά οικογένεια θα ανέλθει στα 3.090 ευρώ (αύξηση 9,8% σε σχέση με το 2025), γεγονός που εδραιώνει τον τουρισμό αναψυχής ως μία από τις βασικές προτεραιότητές τους.

Η ελληνική συμμετοχή

Ο ΕΟΤ συμμετείχε στην έκθεση για μια ακόμα χρονιά, με συνεκθέτες τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής, την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), το Σύνδεσμο των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), καθώς και πολλές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Το ελληνικό περίπτερο σημείωσε ρεκόρ επισκεψιμότητας, κάτι που καταδεικνύει το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών από την ισπανική και λατινοαμερικανική αγορά, ενώ το επισκέφθηκε ακόμα ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ισπανία, Απόστολος Μπαλτάς, συνοδευόμενος από τον διευθυντή του Γραφείου ΟΕΥ, Παντελή Γκάτσιο, τον πρόεδρο του Ισπανο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, Ανδρέα Παππά κ.ά.

Στη διάρκεια της έκθεσης, με πρωτοβουλία του ΕΟΤ, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης με τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Κώτσογλου, και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκο Αλεξάκη, συναντήθηκε με εκπροσώπους του ΤΤΟΟ Europamundo, από τους ισχυρότερους ταξιδιωτικούς ομίλους για τον εισερχόμενο τουρισμό από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής προς την Ευρώπη.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και η πιθανότητα πραγματοποίησης τον προσεχή Οκτώβριο στην Κρήτη του ετήσιου συνεδρίου του Europamundo, με παρουσία περισσοτέρων από 350 διευθυνόντων συμβούλων και υψηλόβαθμων στελεχών των σημαντικότερων ΤΤΟΟ της Λατινικής Αμερικής.

Από αριστερά, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης, Ν. Αλεξάκης, η υπεύθυνη marketing, συνεδρίων και επικοινωνίας της Europamundo, Ursula Cortés, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ισπανίας, Καλλιόπη Κουρούσια, ο διευθύνων σύμβουλος της Europamundo, Alejandro de Osa, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κ. Κώτσογλου, ο συνεργάτης της Europamundo, Αν. Παγώνης, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου, Ν. Συριγωνάκης, η Μ. Δήμου και ο Γιώργος Καραγιάννης

Η FITUR 2026 σε αριθμούς

Η FITUR 2026 κατέγραψε εντυπωσιακούς αριθμούς συμμετοχών και επισκεπτών, πιστοποιώντας για ακόμη μία χρονιά τον κομβικό της ρόλο της ως ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια γεγονότα στον κλάδο.

Συγκεκριμένα, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 10.000 επιχειρήσεις (αύξηση 5% σε σχέση με το 2025) από 161 χώρες/περιοχές (+3%), 967 κύριοι εκθέτες (+9%) και 111 επίσημες αντιπροσωπίες (+9%), ενώ την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες του τουρισμού και 100.000 δυνητικοί ταξιδιώτες, με την παρουσία των μη Ισπανών επισκεπτών να αυξάνεται κατά 12%.

Επίσης, κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της έκθεσης που ήταν αφιερωμένες αποκλειστικά στους επαγγελματίες και σε Β2Β συναντήσεις, πραγματοποιήθηκαν δέκα θεματικά συνέδρια και περισσότερες από 200 επιμέρους ομιλίες με 250 ομιλητές, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σημείο ανταλλαγής γνώσης και καινοτομίας.

Τα έξι από τα εννέα περίπτερα της FITUR 2026, συνολικής έκτασης 56.500 τ.μ., φιλοξένησαν τα εθνικά περίπτερα των χωρών, ένα περίπτερο ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στο τουρισμό LGTB+, ενώ σε ξεχωριστό περίπτερο φιλοξενήθηκαν εκθέτες άλλων θεματικών μορφών τουρισμού, όπως η FITUR Woman, η FITUR Cruise, η FITUR Experience κ.ά.

Τέλος, η έκθεση απέφερε στην οικονομία της ισπανικής πρωτεύουσας έσοδα 505 εκ. ευρώ έναντι των 455 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς (+11%) και διατήρηση 3.753 θέσεων εργασίας.