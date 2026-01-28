Το κρίσιμο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα και τα «θολά νερά» στα ελληνοτουρκικά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
Ο Παύλος Μαρινάκης χθες μιλώντας στον ΣΚΑΪ δήλωσε πως τα δυο επιτελεία βρίσκονται σε συζητήσεις για την τελική ημερομηνία συμπληρώνοντας πως «ο στόχος είναι να γίνει η συνάντηση μέσα στον Φεβρουάριο»
Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Άγκυρα με το «ηθικό πλεονέκτημα» της άφιξης της Μπελαρά «Κίμων» στο ναύσταθμό σε μια στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν πιέζεται ακόμα από τις ΗΠΑ για τα F-35
Το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνεργασίας υπήρξε η πρόθεση να πραγματοποιηθεί πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο οι εξελίξεις δεν βοήθησαν. Ενδεχομένως η καθυστέρηση να αποδειχτεί θετική με δεδομένες τις παρεξηγήσεις που μεσολάβησαν και την προκλητική ρητορική κατά περιόδους των γειτόνων.
Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Άγκυρα με το «ηθικό πλεονέκτημα» της άφιξης της Μπελαρά «Κίμων» στο ναύσταθμό σε μια στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν πιέζεται ακόμα από τις ΗΠΑ για τα F-35. Υπενθυμίζεται το τελεσίγραφο του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, με βάση το οποίο για να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών θα πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400.
Υπάρχει η πεποίθηση στην Τουρκία ότι ο αμερικανός πρόεδρος θα βρει τον τρόπο να άρει τα εμπόδια που συνδέονται με τις κυρώσεις CAATSA, αν και μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται έτοιμος να κάνει πολλά «χατίρια» στον Ερντογάν.
