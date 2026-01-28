Τρίμηνα-έντοκα:-Αντλήθηκαν-500-εκατ.-με-ελαφρώς-αυξημένο-επιτόκιο

Ποσό 500 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο κατά τη σημερινή (28 Ιανουαρίου 2026) δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,74%, έναντι 1,70% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία της 7ης Ιανουαρίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 986 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: