Τσίπρας:-Όταν-7-νέοι-που-ξεκίνησαν-ταξίδι-χαράς-χάνουν-τη-ζωή-τους,-οι-λέξεις-χάνουν-τη-σημασία-τους

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ως εξής:

«Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους.

Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».

Συλλυπητήρια και από Κωνσταντοπούλου

Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στο φοβερό δυστύχημα στη Ρουμανία. Είναι πραγματικά ασήκωτο και αβάσταχτο καθημερινά να θρηνούμε απώλειες. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να φροντίσει και για την άμεση συμπαράσταση στις οικογένειες και για τη συμπαράσταση βεβαίως στους επιζώντες τραυματίες».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.