Τσιάρας:-Στόχος-να-κλείσουμε-τον-κύκλο-της-ευλογιάς-χωρίς-εμβολιασμό

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εμβολιασμού, ο κ. Τσιάρας ήταν κατηγορηματικός, εξηγώντας ότι «ακόμη και αν επιλεγεί ο εμβολιασμός, δεν σταματά η θανάτωση ζώων»