    Τσιάρας: Στόχος να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς χωρίς εμβολιασμό

    Πολιτική

    Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εμβολιασμού, ο κ. Τσιάρας ήταν κατηγορηματικός, εξηγώντας ότι «ακόμη και αν επιλεγεί ο εμβολιασμός, δεν σταματά η θανάτωση ζώων»

