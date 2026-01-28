Τσουκαλάς:-Κωδικοποίηση-εργατικής-νομοθεσίας-για-υγιεινή-και-ασφάλεια,-καταγραφή-των-ατυχημάτων

«Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως δεν μπορούμε να βλέπουμε την εργασία και τους εργαζόμενους ως ένα στατιστικό μέγεθος. Πρέπει να είναι δεδομένη η ασφάλεια ως δικαίωμα στους χώρους εργασίας», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega, σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και το ευρύτερο ζήτημα της ασφάλειας στην εργασία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής -αφού ξεκίνησε την τοποθέτησή του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος στη Ρουμανία και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ-, σημείωσε σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας στην εργασία ότι «έχουμε από το 2010 να κωδικοποιήσουμε την εργατική νομοθεσία που αφορά στην υγιεινή και στην ασφάλεια». «Για να υπάρχει πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, πρέπει να έχουμε καταγραφή», τόνισε, και αναφέρθηκε στη σύγχυση που υπάρχει γύρω από τα δεδομένα τονίζοντας πως «ο ΕΦΚΑ έχει στοιχεία εργατικών ατυχημάτων από το 2022 και η ΕΛΣΤΑΤ από το 2023. Άρα, όταν δεν έχεις καθαρή εικόνα του φαινομένου, πώς αυξάνεται και πώς διαμορφώνεται, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη». Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «θα μπορούσε να υπάρχει μία “Εργασιακή Διαύγεια”, όπου ο τεχνικός σύμβουλος κάθε επιχείρησης να δηλώνει ανά ένα μήνα ότι έκανε έλεγχο. Και αν δεν έχει γίνει έλεγχος, να υπάρχει πρόστιμο για την επιχείρηση, ώστε να αλλάξει η κουλτούρα».

Υπογράμμισε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό, «φαίνεται ότι υπήρχαν ζητήματα με σωλήνες που είχαν διαρροή από προπάνιο». «Διαβάζω ότι υπάρχουν και καταθέσεις που λένε ότι δεν είχε ενημερώσει η επιχείρηση, ενώ υπήρχαν καταγγελίες ότι μυρίζει. Υπήρχε καταγγελία εργαζόμενης πως για μήνες ο χώρος μύριζε υγραέριο και κανένας δεν έκανε τίποτα. Αν προκύψει ότι πράγματι υπήρχε διάτρηση σωλήνων, σημαίνει ότι και η επιχείρηση έχει αντικειμενική ευθύνη και ο τεχνικός σύμβουλος», είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τη στάση της κυβέρνησης, σημείωσε πως «ο ίδιος ο Επίτροπος Βάρχελι είπε ότι “πάντα εισηγούμαι το ίδιο πράγμα σε όλα τα κράτη μέλη. Να εφαρμόζονται οι κανόνες. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι. Να θανατωθούν τα μολυσμένα ζώα και να γίνει χρήση των εμβολίων”». Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις επικρίσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου στο πάνελ, σχολίασε «θα τον βγάλετε τρελό; Μιλάει για “μονταζιέρα” η Νέα Δημοκρατία; Έχετε εθιστεί στα ψέματα και τα πιστεύετε και οι ίδιοι. Έχουν γίνει μέρος της υπόστασης του κόμματός σας».

Κληθείς να τοποθετηθεί με αφορμή τη δήλωση της κ. Καρυστιανού επί των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι «εμείς είμαστε σταθερά υπέρ του διαλόγου, αλλά χωρίς αυταπάτες για την επιθετική και αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας». «Είναι άλλο πράγμα να έχουμε ανοιχτούς διαύλους και άλλο πράγμα ότι η εθνική μας στρατηγική είναι πώς ένα θέμα έχουμε πάνω στο τραπέζι και δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ενημέρωση από την Κυβέρνηση για τα δεδομένα και τις εξελίξεις γύρω από την εθνική στρατηγική, αλλά μέσα από τους θεσμικούς τρόπους που υπάρχουν, όπως το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής», ανέφερε.

