Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ισχυρό τζίρο

Με ισχυρή άνοδο έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την υπεραπόδοση της εγχώριας αγοράς έναντι της Ευρώπης. Ο Γενικός Δείκτης τερμάτισε στις 2.347,23 μονάδες με μεταβολή +1,45%, κοντά στα υψηλά ημέρας και σε νέα κορυφή 17ετίας. Η επίδοση συνοδεύτηκε από έντονη συναλλακτική δραστηριότητα, στοιχείο που προσδίδει «ποιότητα» στην κίνηση.

Η εικόνα των δεικτών

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ενισχύθηκε στις 5.982,55 μονάδες (+1,52%), με τα περισσότερα βαριά χαρτιά να κλείνουν θετικά. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση FTSE Mid Cap κινήθηκε επίσης ανοδικά στις 2.876,22 μονάδες (+0,56%), δείχνοντας ότι η άνοδος είχε ικανοποιητικό εύρος. Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) σημείωσε άνοδο +1,11% και έκλεισε στις 2.802,98 μονάδες, διατηρώντας τον ρόλο του βασικού μοχλού του ράλι.

Τζίρος μαμούθ και στόχευση σε δεικτοβαρείς

Η αξία συναλλαγών εκτινάχθηκε περίπου στα €714 εκατ., με 108,7 εκατ. μετοχές να αλλάζουν χέρια. Μέσω πακέτων διακινήθηκαν περίπου €186 εκατ. σε 43 συναλλαγές, με κυρίαρχη συμμετοχή τραπεζικών τίτλων και επιλεγμένων blue chips. Η κατανομή του τζίρου καταδεικνύει συμμετοχή μεγάλων χαρτοφυλακίων και τοποθετήσεις με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Κλαδική εικόνα και πρωταγωνιστές

Οι τράπεζες παρέμειναν στην αιχμή, αλλά η σκυτάλη πέρασε ενδοσυνεδριακά και σε βιομηχανία–ενέργεια, με ισχυρές ροές σε δεικτοβαρείς τίτλους. Ενέργεια, υποδομές και ο όμιλος μετάλλου διατήρησαν το αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ καταγράφτηκε rotation προς επιλεγμένα βαριά χαρτιά πέραν των τραπεζών. Το μίγμα ροών έδωσε ώθηση στον FTSE 25 και «κλείδωσε» το θετικό πρόσημο μέχρι τέλους.

Τεχνική εικόνα Γενικού Δείκτη

Η διάσπαση και κατοχύρωση πάνω από τις 2.330–2.335 μονάδες αναβαθμίζει τη βραχυπρόθεσμη τάση. Επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στη ζώνη 2.360–2.380 μονάδων. Πρώτες στηρίξεις τοποθετούνται στις 2.330–2.335 και κατόπιν στις 2.312–2.305 μονάδες (περιοχή τελευταίας συσσώρευσης). Για τον FTSE 25, η διατήρηση πάνω από τις 5.950–5.970 μονάδες κρατά ανοικτό σενάριο συνέχισης προς 6.020–6.080. Στον ΔΤΡ, η παραμονή πάνω από 2.780–2.760 μονάδες διατηρεί στόχο τις 2.830–2.860.

Διεθνές φόντο με αρνητικό τόνο

Στο εξωτερικό, οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να κλείνει χαμηλότερα επηρεασμένος από πιέσεις σε «πολυτελή» και υγεία. Ενδεικτικά, Stoxx 600 σε αρνητικό έδαφος, ο DAX υποχώρησε οριακά, ο CAC 40 κατέγραψε πιο ευδιάκριτη πτώση, ενώ ο FTSE 100 έκλεισε επίσης χαμηλότερα. Παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, η Αθήνα ξεχώρισε με θετική φορά και αυξημένο τζίρο, στοιχείο που αναδεικνύει το εγχώριο story.

Το μήνυμα της συνεδρίασης

Η σημερινή επίδοση «θωρακίζει» τη ζώνη των 2.330–2.335 μονάδων ως νέο σημείο αναφοράς. Όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει πάνω από αυτήν, το θετικό σενάριο έχει προβάδισμα με στόχευση τις 2.360–2.380 μονάδες. Εφόσον διατηρηθεί η ένταση του τζίρου και το rotation μεταξύ τραπεζών και βιομηχανίας–ενέργειας, η αγορά έχει περιθώριο για βηματισμό σε υψηλότερα επίπεδα, με τις ενδιάμεσες διορθώσεις να λειτουργούν εξισορροπητικά.