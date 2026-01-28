Όταν-η-mercedes-αρνήθηκε-να-μεταφερθεί-στις-ΗΠΑ

Σε συνέντευξή του, ο Kaellenius ανέφερε ότι, παρότι η Mercedes-Benz είναι μια παγκόσμια εταιρεία και θα συνεχίσει να επενδύει στις ΗΠΑ, δεν μπορεί να «ξεριζωθεί».

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Howard Lutnick, επιχείρησε πριν από έναν χρόνο να πείσει τον CEO της Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, να μεταφέρει την έδρα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο επικεφαλής της εταιρείας απέρριψε την πρόταση, όπως δήλωσε ο ίδιος στον γερμανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο The Pioneer.

Σε συνέντευξή του, ο Kaellenius ανέφερε ότι, παρότι η Mercedes-Benz είναι μια παγκόσμια εταιρεία και θα συνεχίσει να επενδύει στις ΗΠΑ, δεν μπορεί να «ξεριζωθεί».

Ο διευθύνων σύμβουλος πρόσθεσε ότι η πρόταση του Lutnick, η οποία διατυπώθηκε στις αρχές του περασμένου έτους, αντικατοπτρίζει τον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό για την προσέλκυση κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά κέντρα.