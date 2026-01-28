ASML: Ρεκόρ παραγγελιών και αισιόδοξες προβλέψεις για το 2026 – Άλμα 7% για τη μετοχή

Ο κολοσσός των ημιαγωγών, ASML, ανακοίνωσε την Τετάρτη παραγγελίες άνω των προσδοκιών, ενώ οι προβλέψεις για τις πωλήσεις του 2026 ήταν επίσης υψηλότερες από τις εκτιμήσεις. Η μετοχή καταγράφει άλμα 7%.

Οι παραγγελίες, ένας από τους δείκτες που παρακολουθούν πιο στενά οι επενδυτές, ανήλθαν σε 13,2 δισ. ευρώ (15,8 δισ. δολάρια) το δ’ τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 6,32 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Visible Alpha, όπως αναφέρεται από το Reuters, κάτι που αντιστοιχεί σε τριμηνιαίο ρεκόρ.

Η ASML ανακοίνωσε επίσης ένα σχέδιο επαναγοράς μετοχών ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εκτελεστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει καθαρές πωλήσεις για το τρέχον τρίμηνο μεταξύ 8,2 και 8,9 δισεκατομμυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις για το 2026 μεταξύ 34 και 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο μέσος όρος είναι πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 35,1 δισεκατομμύρια. Η

Οι προβλέψεις της εταιρείας δείχνουν αύξηση των εσόδων κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το 2024, σηματοδοτώντας βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή της για το 2026, όταν η αύξηση των εσόδων ήταν αβέβαιη.

Με πληροφορίες από CNBC