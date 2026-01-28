ASML: Ρεκόρ παραγγελιών τσιπ στο δ’ τρίμηνο – Στα 2,84 δισ. ευρώ τα κέρδη, ράλι για τη μετοχή

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις 9,7 δισ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων για 9,6 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ.

Ισχυρά κέρδη σχεδόν 3% σημειώνει την Τετάρτη η μετοχή της ASML, καθώς η ολλανδική εταιρεία παραγωγής τσιπ είδε τις παραγγελίες στο προηγούμενο τρίμηνο να εκτοξεύονται εν μέσω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης για τους κλάδους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πιο αναλυτικά, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε πως έλαβε παραγγελίες-ρεκόρ, ύψους 13,2 δισ. ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τη στιγμή που αναλυτές ανέμεναν παραγγελίες ύψους 6,32 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμα – Πάνω από 500 δισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της ASML μετά τα αποτελέσματα της TSMC

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις 9,7 δισ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων για 9,6 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ, έναντι των αναμενόμενων 3,01 δισ. ευρώ.

Για το τρέχον τρίμηνο, η ολλανδική εταιρεία αναμένει καθαρές πωλήσεις μεταξύ 8,2 δισ. και 8,9 δισ. ευρώ, εκτιμώντας οι συνολικές πωλήσεις για το 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 34 δισ. ευρώ και 39 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η ASML, εν μέσω άνθησης των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει δει τη μετοχή της να εκτοξεύεται 30% μέχρι στιγμής φέτος.