BofA: Κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα η Eurobank με νέα τιμή – στόχο στα €5,64

Σε θέση να υπεραποδώσει έναντι του πανευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη (SX7E) βλέπει φέτος την Eurobank η Bank of America, για την οποία αναβαθμίζει αισθητά την τιμή – στόχο που έχει και την κατατάσσει ως την κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα, δίνοντας σύσταση buy.

Σε νέα τους έκθεση οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας σημειώνουν ότι η Eurobank το 2025 υποαπέδωσε κατά περίπου 16% έναντι του SX7E, αλλά παραμένει “φθηνή” καθώς διαπραγματεύεται με δείκτη 8x των μελλοντικών P/E του 2027 και 1,4 του P/TBV της, αν και παρουσιάζει 18% RoTE (Return on Tangible Equity – Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων).

Στους καταλύτες για περαιτέρω ανοδική πορεία της τιμής της Eurobank, η BofA επισημαίνει την αναβάθμιση του Χρηματιστήριου Αθηνών από Αναδυόμενη σε Ανατπυγμένη αγορά, την είσοδο στο ευρώ της Βουλγαρίας, όπου η ελληνική τράπεζα διατηρεί ισχυρή παρουσία μέσω της θυγατρικής της Postbank, αλλά και την επικείμενη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν της Κύπρου, όπου δραστηριοποιείται πλέον μέσω της Ελληνικής Τράπεζας.

Αναφορικά με τα θεμελιώδη μεγέθη της Eurobank, η ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας επισημαίνει ότι το ποσοστό 18% RoTE για το 2027 είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Στην BofA αρέσει επίσης η διαφοροποίηση της Eurobank που μειώνει την εξάρτησή της από NII (Net Interest Income – καθαρά επιτοκιακά κέρδη) μέσω επενδύσεων στη διαχείριση πλούτου και τις ασφαλίσεις, όπως δείχνει το πρόσφατο deal με την Eurolife.

Σε αυτό το πλαίσιο, η BofA αναβαθμίζει την τιμή – στόχο που έχει στα 5,64 ευρώ από τα 4,86 ευρώ προηγουμένως, διακρίνοντας δηλαδή περιθώρια ανόδου 33,7% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ διατηρεί τη σύσταση buy.