Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Στο «κάδρο» και ο Αμπράμοβιτς

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο και έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πραγματοποιήσαν δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), με τις αρχές να εξετάζουν τη σχέση του γερμανικού πιστωτικού ιδρύματος με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Η Deutsche Bank θα ανακοινώσει αύριο τα μεγέθη της στο δ’ τρίμηνο και όλο το 2025 με τη μετοχή της να αποδυναμώνεται 3%.

Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται και στις λίστες κυρώσεων της ΕΕ, με την υποψία για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.

Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από την Ρωσική Ομοσπονδία». Όπως μεταδίδει η SZ, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από την Deutsche Bank, αλλά «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός το οποίο θεωρείται ότι προκάλεσε τη σημερινή έφοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος».

Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Από την πλευρά της τράπεζας, η έρευνα επιβεβαιώθηκε προς το Spiegel, ενώ τονίστηκε ότι η DB «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό, η υπόθεση θεωρείται «εξαιρετικά ευαίσθητη».

Η Deutsche Bank έχει και κατά το παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων μη επαρκούς ελέγχου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας. Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη για την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.