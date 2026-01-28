ECONOMIST: Ο Κόσμος το 2026 -Athens Gala Dinner

Πώς θα μοιάζει ο κόσμος το 2026; Το The World Ahead 2026 – Athens Gala Dinner του Economist, το οποίο θα διεξαχθεί στην ελληνική πρωτεύουσα στις 30 Ιανουαρίου, θα παρουσιάσει τις ετήσιες προβλέψεις του βρετανικού ομίλου για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διακεκριμένοι αξιωματούχοι και αναλυτές θα διερευνήσουν τις δυνάμεις που θα διαμορφώσουν το νέο έτος, με έμφαση στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και το διεθνές τοπίο στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.



Συμμετέχουν:

Tom Standage, Αρχισυντάκτης, The World Ahead 2026, The Economist

Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία

Κυριάκος Πιερρακάκης, Πρόεδρος του Eurogroup, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας

Frans Timmermans, πρ. εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία



Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της ειδικής αποκλειστικής έκδοσης του Economist για την Ελλάδα και την Κύπρο «Ο Κόσμος το 2026», η οποία προβαίνει σε προβλέψεις και εκτιμήσεις για την πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία, τις επιχειρήσεις, τις επιστήμες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.



H ελληνική έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιανουαρίου 2026 μαζί με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.



