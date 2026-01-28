Fed: Προς «πάγο» τα επιτόκια μετά από 3 μειώσεις – Τι εκτιμούν οι αναλυτές

Αμετάβλητα μετά από 3 μειώσεις αναμένεται ευρέως από τις αγορές να διατηρήσει τα επιτόκιά της η Fed. Η ανεξαρτησία της, ο Τραμπ και η οικονομία.

Αμετάβλητα μετά από 3 μειώσεις αναμένεται ευρέως από τις αγορές να διατηρήσει τα επιτόκιά της η Fed, σε μια παύση που οι επενδυτές βλέπουν να διαρκεί έως τον Μάρτιο ή και τον Απρίλιο, ενώ το πέρας της θητείας του τρέχοντα επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, λήγει τον Μάιο, με τον διάδοχό του να αναλάβει καθήκοντα μέχρι το καλοκαίρι και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διχάζονται ως προς το εάν δικαιολογούνται περισσότερες περικοπές στο κόστος δανεισμού.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκε στο 4,4% τον Δεκέμβριο, παρά την ασθενή αύξηση της απασχόλησης, και οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο PCE (Δείκτης Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών – χωρίς να υπολογίζεται το κόστος τροφίμων και ενέργειας) θα κλιμακωθεί στο 3% σε ετήσια βάση, πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν ισχυρές και η δημοσιονομική πολιτική είναι πιθανό να ενισχύσει την ανάπτυξη τους πρώτους μήνες του έτους, «είναι σαφές ότι, δεδομένης της ισχύος της αμερικανικής οικονομίας… δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για επιθετική μείωση των επιτοκίων», τόνισε η Σίμα Σαχ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Principal Asset Management.

Εν τω μεταξύ, η οικονομία συνεχίζει να δείχνει ανθεκτικότητα, παρά τις ανησυχίες στο τέλος του 2025 σχετικά με την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας. Επομένως, στη Συνέντευξη Τύπου, ο Τζερόμ Πάουελ είναι απίθανο να δεσμευτεί ούτε για το χρονοδιάγραμμα ούτε για την έκταση των περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων, σύμφωνα με τον Μάικλ Φερόλι, επικεφαλής οικονομολόγος της J.P. Morgan.

«Οποιεσδήποτε αλλαγές στην ανακοίνωση της Fed, είναι πιθανό να αντικατοπτρίζουν ισχυρότερα από τα αναμενόμενα δεδομένα για την οικονομία. Ο Πάουελ θα εξασφαλίσει εύκολα μια ισχυρή πλειοψηφία για τη διατήρηση των επιτοκίων σε αναμονή. Οι αλλαγές στην ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση είναι απίθανο να προσφέρουν ουσιαστικά σήματα για τα επόμενα βήματα νομισματικής πολιτικής» συμπλήρωσε.

Στη συνάντηση του Δεκεμβρίου, 7 από τους 19 μέλη της FOMC υπέδειξαν ότι δεν θα δικαιολογηθούν περαιτέρω μειώσεις για τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ τέσσερις εκτίμησαν ότι πιθανότατα χρειάζεται μόνο μία περαιτέρω μείωση και οκτώ υπολόγισαν ότι τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον μισή μονάδα βάσης το 2026. Ο Τραμπ έχει ζητήσει άμεσες και απότομες μειώσεις, αλλά η διαφοροποίηση απόψεων μεταξύ των αξιωματούχων δείχνει το δύσκολο έργο που θα κληρονομήσει ο νέος πρόεδρος της Fed.

Η απόφαση να διατηρηθούν στον «πάγο» τα επιτόκια αυτόν τον μήνα είναι πιθανό να συγκεντρώσει ευρεία υποστήριξη από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μετά από μια σειρά μειώσεων. Ενώ η πλειοψηφία των αξιωματούχων συμφώνησε να στηρίξει την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας, μια άλλη ομάδα πίεσε να παραμείνει η προσοχή στον επίμονο και κολλώδη πληθωρισμό.

Η Fed έχει μειώσει τα επιτόκιά της κατά 1,75 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο του 2024, στο εύρος του 3,5%-3,75%. Αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δηλώσει ότι αυτό τους αφήνει σε καλή θέση για να εξισορροπήσουν τους κινδύνους για την απασχόληση και τον πληθωρισμό. Οι πιέσεις στις τιμές έχουν δείξει σημάδια εξασθένισης, αλλά παραμένουν πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Ο Πάουελ θα μπορούσε να στείλει το μήνυμα ότι τα επιτόκια βρίσκονται «σε καλή κατάσταση προς το παρόν», καθώς οι αξιωματούχοι περιμένουν να δουν πώς θα επηρεαστούν οι τιμές και η απασχόληση από τα εισερχόμενα δημοσιονομικά στοιχεία και τις εξελισσόμενες δασμολογικές πολιτικές, επεσήμανε ο Καρίμ Μπάστα, επικεφαλής οικονομολόγος της III Capital Management.

Η ενδεχόμενη απόφαση για «παύση» ίσως αντιμετωπίσει αντιστάσεις: Ο διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, ο οποίος διαφώνησε στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις, τασσόμενος υπέρ μεγαλύτερων μειώσεων, μπορεί να επαναλάβει τη θέση του ξανά ενώ αντιθέτως, ο Κρίστοφερ Γουόλερ, ο πρώτος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής που τάχθηκε δημόσια προς τη μείωση των επιτοκίων τον περασμένο Ιούνιο, δήλωσε ότι «δεν βλέπει καμία βιασύνη» για περικοπές με τον πληθωρισμό να βρίσκεται ακόμη πάνω από τον στόχο.

Τέλος, ο Πάουελ είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με τις απειλές για την ανεξαρτησία της Fed (αφού κατήγγειλε πως δέχτηκε πιέσεις με στόχο να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική μέσω εκφοβισμού), τους δασμούς και τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου, με τον ίδιο να αναμένεται να τηρεί ουδέτερη στάση και να επαναλαμβάνει το μήνυμα πως οι αποφάσεις είναι data dependend και λαμβάνονται από συνάντηση σε συνάντηση.