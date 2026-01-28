megal-deal-στις-εταιρείες-χρυσού:-Η-κινεζική-zijin-εξαγοράζει-την-καναδική-allied-gold-για-4-δισ.-δολάρια

Η Zijin θα πληρώσει 44 καναδικά δολάρια ανά μετοχή, πράγμα που σημαίνει πριμ περίπου 5,4% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της Allied

Στην εξαγορά της Allied Gold προχώρησε η Zijin, έναντι 4 δισ. δολαρίων σε μετρητά (ή 5,5 δισ. καναδικών δολαρίων) τη Δευτέρα, καθώς η κινεζική εταιρεία εξόρυξης εντείνει την παγκόσμια επέκτασή της με φόντο τα αλλεπάλληλα ρεκόρ που σημειώνει ο χρυσός.

Σύμφωνα με το Reuters, η άνοδος των τιμών του κίτρινου μετάλλου έχει ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους και τις ταμειακές ροές των εταιρειών εξόρυξης, οδηγώντας σε ένα κύμα συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης μετοχών της Coeur Mining με την New Gold τον Νοέμβριο, και της αγοράς μετοχών της De Grey Mining από την Northern Star.

Ο χρυσός, μετά το ρεκόρ που σημείωσε τη Δευτέρα πάνω από τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά, πέτυχε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, καθώς η τιμή του εκτοξεύτηκε πάνω από τα 5.300 δολάρια ανά ουγγιά, διευρύνοντας το ιλιγγιώδες ράλι που καταγράφει εδώ και καιρό το πολύτιμο μέταλλο.

Η Zijin θα πληρώσει 44 καναδικά δολάρια ανά μετοχή, πράγμα που σημαίνει πριμ περίπου 5,4% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της Allied. Το deal της Δευτέρας σε μετρητά είναι ασυνήθιστη σε μια εποχή που οι τιμές είναι ήδη υψηλές. Η μετοχή της Allied έχει αυξηθεί περισσότερο από 200% τους τελευταίους 12 μήνες.

Μεγάλα deals εν μέσω αποκατάστασης των σχέσεων Κίνα – Καναδά

Η συμφωνία έρχεται επίσης σε μια περίοδο που ο Καναδάς και η Κίνα προχωρούν στην αποκατάσταση των σχέσεών τους, έχοντας καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία νωρίτερα αυτό το μήνα για τη μείωση των δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα και το κανόλα, ενώ δεσμεύονται να μειώσουν τα εμπορικά εμπόδια και να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allied, Peter Marrone, δήλωσε ότι η συμφωνία προσφέρει σημαντική αξία για τους μετόχους και αναδεικνύει το βάθος του χαρτοφυλακίου χρυσού της εταιρείας σε ολόκληρη την Αφρική.

Η Zijin Gold International, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης χρυσού στον κόσμο με δραστηριότητες σε εννέα χώρες, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο σε μια επιτυχημένη προσφορά που συγκέντρωσε περισσότερα από 3,2 δισ. δολάρια, είναι θυγατρική της Zijin Mining με έδρα το Φουτζιάν. Η συμφωνία με την Allied είναι η πρώτη μεγάλη εξαγορά από την εισαγωγή.