NBG Securities: «Θετική» για τις ελληνικές μετοχές το 2026 – Οι κορυφαίες επιλογές

Θετική, αν και με αυξημένη προσοχή, παραμένει η στάση της NBG Securities και της ομάδας ανάλυσης για τις ελληνικές μετοχές το 2026, μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό 2025.

Σύμφωνα με τη νέα ετήσια στρατηγική της χρηματιστηριακής, το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαθέτει περιθώρια ανόδου, με τις τιμές στόχους των μετοχών υπό κάλυψη να είναι κατά μέσο όρο υψηλότερες κατά περίπου 13%. Ωστόσο, η ισχυρή υπεραπόδοση των τελευταίων ετών καθιστά πλέον απαραίτητη την αυξημένη επιλεκτικότητα στην επιλογή μετοχών.

Κορυφαίες επιλογές για το 2026

Η NBG Securities βασίζει τις επιλογές της σε θεμελιώδη μεγέθη, ορατότητα κερδών, ισχυρούς ισολογισμούς και ελκυστικές αποτιμήσεις. Οι κορυφαίες μετοχές για το 2026 είναι τέσσερις:

Τράπεζα Πειραιώς: Τιμή στόχος 9,90 ευρώ, με upside περίπου 20%. Πρόκειται για την κορυφαία τραπεζική επιλογή, κυρίως λόγω αποτίμησης.

Metlen: Τιμή στόχος 60,50 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 40%. Επιλογή υψηλής πεποίθησης λόγω ισχυρού ισολογισμού και έκθεσης στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης.

Motor Oil: Τιμή στόχος 41,00 ευρώ, με εκτιμώμενο upside 25%. Συνδυάζει ισχυρά ταμειακά ρεύματα, μερισματική απόδοση και στρατηγική θέση στον ενεργειακό τομέα.

Profile: Τιμή στόχος 10,00 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 28%. Mid-cap υψηλής ανάπτυξης στον χώρο του χρηματοοικονομικού λογισμικού.

Στον τραπεζικό κλάδο, η NBG Securities διατηρεί θετική στάση για όλες τις συστημικές τράπεζες υπό κάλυψη (Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), επισημαίνοντας ότι οι επικείμενες επικαιροποιήσεις των επιχειρησιακών σχεδίων μετά τα αποτελέσματα χρήσης 2025 ενδέχεται να προσφέρουν νέο θετικό ροή ειδήσεων.

Μακροοικονομικό περιβάλλον και θεσμικοί παράγοντες

Η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό, με την ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, τα εταιρικά κέρδη να κινούνται ανοδικά και τις αποτιμήσεις, κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, να παραμένουν ελκυστικές παρά τη μερική σύγκλιση των discounts. Παράλληλα, οι υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις σε σχέση με τις διεθνείς αγορές συνεχίζουν να λειτουργούν ως βασικό επενδυτικό στήριγμα.

Δύο δομικοί καταλύτες για το 2026

Κεντρικό ρόλο στο επενδυτικό αφήγημα για το 2026 παίζουν δύο παράγοντες:

Αναβάθμιση σε αναπτυγμένη αγορά (Developed Market): Η MSCI έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επίσημης διαβούλευσης για την πιθανή μετάταξη της ελληνικής αγοράς, με εφαρμογή στον δείκτη του Αυγούστου 2026. Αν και οι βραχυπρόθεσμες ροές παραμένουν αβέβαιες, σε βάθος χρόνου η αναβάθμιση αναμένεται να ενισχύσει τη θεσμική βάση επενδυτών και να επιστρέψει την αγορά στην «κανονικότητα».

Ενσωμάτωση στο οικοσύστημα της Euronext: Η μετάβαση στο ενιαίο βιβλίο εντολών και η εναρμόνιση των υποδομών εκκαθάρισης και διακανονισμού μπορούν να βελτιώσουν τη ρευστότητα, την ποιότητα τιμολόγησης και τη συνολική ελκυστικότητα των ελληνικών μετοχών, ιδίως για μεγάλους διεθνείς επενδυτές.