reuters:-Η-ΕΕ-θα-εξαιρέσει-το-φυσικό-αέριο-των-ΗΠΑ-και-του-Κατάρ-από-τους-πρόσθετους-ελέγχους-λίγο-πριν-την-απαγόρευση-εισαγωγών-από-τη-Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαιρέσει το φυσικό αέριο από βασικούς προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Κατάρ, από επιπλέον ελέγχους στο πλαίσιο της επερχόμενης απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδε το Reuters.

Οι χώρες της ΕΕ έδωσαν την τελική τους έγκριση αυτή την εβδομάδα στο νομικά δεσμευτικό σχέδιο του μπλοκ για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, επιτρέποντάς του να τεθεί σε ισχύ νόμου.

Για την εφαρμογή της απαγόρευσης, η ΕΕ θα υποβάλει τις αποστολές φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από μη ρωσικές χώρες σε «προηγούμενη άδεια» – που σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στις ευρωπαϊκές τελωνειακές αρχές απόδειξη της χώρας παραγωγής του φυσικού αερίου πέντε ημέρες πριν από την άφιξή του στην ΕΕ.

Ωστόσο, η απαίτηση αυτή θα αρθεί για τους μεγάλους υφιστάμενους προμηθευτές και για τις χώρες όπου η ΕΕ θεωρεί ότι ο κίνδυνος εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στις εξαγωγές τους είναι χαμηλός – με βάση παράγοντες όπως το εάν η ίδια η χώρα έχει απαγορεύσει το ρωσικό φυσικό αέριο ή δεν διαθέτει υποδομή εισαγωγής που θα μπορούσε να επιτρέψει τις ρωσικές προμήθειες στο δίκτυό της.

Οι χώρες στις οποίες θα χορηγηθεί αυτή η εξαίρεση θα είναι οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, το Κατάρ, η Βρετανία, η Αλγερία και η Νιγηρία, σύμφωνα με το προσχέδιο εγγράφου.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει το προσχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει πριν δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.

Κορυφαίος προμηθευτής η Νορβηγία

Η Νορβηγία ήταν ο κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και στη συνέχεια τη Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία για τις εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG από το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης.

Η Νορβηγία προμήθευσε 89 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην ΕΕ το 2025, έναντι 81 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων από τις ΗΠΑ και 37 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων από τη Ρωσία, ανέφερε η IEEFA.

Για λόγους σύγκρισης, ο πρώην κορυφαίος προμηθευτής Ρωσία έστειλε 151 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στην ΕΕ το 2021, το έτος πριν από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.