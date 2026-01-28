starbucks:-Άνω-των-εκτιμήσεων-οι-πωλήσεις,-ανακάμπτει-η-ζήτηση

Η Starbucks ανακοίνωσε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση στις πωλήσεις του α’ οικονομικού τριμήνου την Τετάρτη, καθώς η ζήτηση ανέκαμψε στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν δύο χρόνια, σε ίσως πρώιμο δείγμα επιτυχίας των προσπαθειών ανάκαμψης του Διευθύνοντος Συμβούλου Μπράιαν Νίκολ.

Οι μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, αφότου επανέφερε τους στόχους της για ολόκληρο το έτος ενόψει της πρώτης ημέρας επενδυτών υπό τον Νίκολ την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

«Ψαλίδι» σε προϊόντα

Η Starbucks έχει μειώσει σχεδόν το 30% των προσφορών της στα καταστήματα των ΗΠΑ στα τέλη του 2025, στο πλαίσιο της απλοποίησης του μενού της. Τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία έχει αποσύρει είδη όπως η σειρά ροφημάτων με ελαιόλαδο Oleato και πολλά ροφήματα “frappuccino” για να επικεντρωθεί στα βασικά latte της.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% στη Βόρεια Αμερική, σηματοδοτώντας τα πρώτα κέρδη τους σε σχεδόν δύο χρόνια. Η εταιρεία έχει κλείσει εκατοντάδες καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της «ναυαρχίδας» στο Σιάτλ, και έχει επίσης προσπαθήσει να μειώσει το λειτουργικό κόστος.

Πάντως, η επισκεψιμότητα των πελατών αυξήθηκε επίσης σε βασικές προωθητικές ημέρες -κυρίως γιορτές

Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 4% στις τριμηνιαίες παγκόσμιες συγκρίσιμες πωλήσεις, σε σύγκριση με εκτιμήσεις 2,25%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Η Starbucks αναμένει ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις ίδιων καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2026 θα αυξηθούν κατά 3% ή περισσότερο, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις για αύξηση 2,94%.

Η εταιρεία αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη για το οικονομικό έτος 2026 θα διαμορφωθούν σε 2,15 έως 2,4 δολάρια ανά μετοχή, με το μέσο όρο να είναι χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των 2,35 δολαρίων.

Με πληροφορίες από Reuters