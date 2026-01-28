Tesla: Η πρώτη ετήσια πτώση εσόδων που έχει καταγράψει ποτέ «επισκιάζει» το νικηφόρο τρίμηνο – Γιατί ανεβαίνει η μετοχή

Καλύτερα από τις εκτιμήσεις ήταν τα μεγέθη που ανακοίνωσε η Tesla για το τέταρτο τρίμηνο μετά το κλείσιμο της Wall Street, ωστόσο τα ετήσια έσοδα υποχώρησαν 3%, η πρώτη φορά που καταγράφηκε κάτι παρόμοιο στην ιστορία της εταιρείας.

Η μετοχή ενισχύεται περίπου 3% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς η εταιρεία δήλωσε ότι τα ρομπότ Optimus βρίσκονται σε καλό δρόμο για να ξεκίνησει η παραγωγή τους στο τέλος του έτους, γεγονός που εκτιμήθηκε από τους επενδυτές που περίμεναν νέα για τα πολυδιαφημισμένα ρομπότ της Tesla.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία του Έλον Μασκ ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη 50 σεντς ανά μετοχή, έναντι 45 σεντς των εκτιμήσεων αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα λειτουργικά κέρδη ήταν 1,41 δισ. δολ. έναντι 1,32 δισ. δολ. της εκτίμησης, ενώ τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο μειώθηκαν στα 840 εκατ. δολάρια, ή 24 σεντς ανά μετοχή, από 2,1 δισ. δολάρια, ή 60 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Το μικτό περιθώριο κέρδους της Tesla για το τέταρτο τρίμηνο ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο, στο 20,1% έναντι εκτίμησης 17,1%.

Όσο αφορά τα έσοδα, αυτά ήταν της τάξης των 24,90 δισ. δολ. έναντι 24,79 δισ. δολ. της εκτίμησης, μειωμένα κατά 3% από 25,7 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, με τον τομέα των αυτοκινήτων να υποχωρεί κατά 11%.

Τα έσοδα για το σύνολο του έτους μειώθηκαν στα 94,8 δισ. δολ. από 97,7 δισ. δολ. το 2024, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση κερδών.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων ήταν υποτονικές τα τελευταία τρίμηνα για την Tesla, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει μια επίθεση ανταγωνισμού σε διάφορα μέρη του κόσμου, κυρίως από την BYD στην Κίνα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Tesla ανέφερε πτώση 16% στις παραδόσεις οχημάτων για το τέταρτο τρίμηνο και πτώση 8,6% για ολόκληρο το έτος.

Ενώ η βασική δραστηριότητα της Tesla αντιμετωπίζει δυσκολίες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας προσπαθεί εδώ και καιρό να στρέψει την προσοχή των επενδυτών αλλού. Συγκεκριμένα, έχει επαινέσει την νεοσύστατη επιχείρηση Robotaxi της εταιρείας και τα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus.

Το 2025, η Tesla λάνσαρε μια εφαρμογή μεταφοράς με την επωνυμία Robotaxi και η εταιρεία λειτουργεί μια πιλοτική υπηρεσία στο Ώστιν του Τέξας. Την περασμένη εβδομάδα, στελέχη της Tesla δήλωσαν ότι είχαν αφαιρέσει τους επόπτες ασφάλειας από λίγα αυτοκίνητα του στόλου του Ώστιν ώστε να πραγματοποιούν μεταφορές επιβατών χωρίς οδηγό. Η εταιρεία στοχεύει να λανσάρει τα άνευ οδηγό αυτοκίνητα και σε άλλες επτά πόλεις κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτές οι πόλεις είναι το Ντάλας, το Χιούστον, το Φοίνιξ, το Μαϊάμι, το Ορλάντο, η Τάμπα και το Λας Βέγκας.