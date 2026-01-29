Ήπιες-μεταβολές-στη-wall-street:-big-tech-και-fed-στο-επίκεντρο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών κινούνται μικτά την Πέμπτη (29/1), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, αλλά και την πιο πρόσφατη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα futures που συνδέονται με τον δείκτη S&P 500 ενισχύονται κατά 0,20% στις 6,991.01 μονάδες, ενώ και τα futures του Dow Jones Industrial Average σημειώνουν επίσης μικρή άνοδο 0,02%. Στον αντίποδα, ο Nasdaq, υποχωρεί 0,12% κινούμενος στις 23,830.12 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχή, η μετοχή της Meta Platforms κατέγραψε άλμα 9% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού η μητρική εταιρεία του Facebook ανακοίνωσε πρόβλεψη πωλήσεων για το πρώτο τρίμηνο υψηλότερη των εκτιμήσεων. Κέρδη σημείωσε και η Tesla, -επίσης μέλος της ομάδας των «Magnificent Seven»-, με τη μετοχή της να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, μετά τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Ωστόσο, τα γενικευμένα κέρδη της αγοράς περιορίστηκαν από την πτώση 6% της Microsoft. Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε επιβράδυνση της ανάπτυξης του τομέα cloud στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού του έτους, ενώ παράλληλα εξέδωσε υποτονικές προβλέψεις για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην Apple, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης την Πέμπτη.

Σε άλλα εταιρικά νέα, η μετοχή της Caterpillar ενισχύθηκε πάνω από 1%, αφού ο βιομηχανικός όμιλος ανακοίνωσε αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν με άνεση τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι μετοχές προέρχονται από μια σχεδόν αμετάβλητη συνεδρίαση, κατά την οποία ο δείκτης S&P 500 ξεπέρασε πρόσκαιρα το όριο των 7.000 μονάδων, μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,5% έως 3,75%. Ο Dow Jones των 30 μετοχών ενισχύθηκε μόλις κατά 12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο περίπου 0,2%, με τη στήριξη των κερδών σε Nvidia και Micron Technology.

Στην ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ανέφερε ότι οι δείκτες υποδηλώνουν πως «η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και ότι το ποσοστό ανεργίας «έχει παρουσιάσει ορισμένα σημάδια σταθεροποίησης». Παρ’ όλα αυτά, τα futures επί των επιτοκίων της Fed εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Η ανακοίνωση της Fed ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τις προσδοκίες και οι αγορές συνήθως αντιδρούν στις εκπλήξεις», δήλωσε ο Σαμίρ Σαμάνα, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο Wells Fargo Investment Institute. «Αναμένουμε ότι τα εταιρικά αποτελέσματα και τα μακροοικονομικά στοιχεία θα καθορίσουν την επόμενη ανοδική κίνηση, ωστόσο δεν θα μας εξέπληττε η εμφάνιση μεταβλητότητας που θα σχετίζεται με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026».

Την ίδια ώρα, η ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια συνεχίζει να ενισχύεται, με τις τιμές του χρυσού και του αργύρου να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά την Πέμπτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημείωσαν άνοδο 4%, ενώ εκείνα του αργύρου ενισχύθηκαν κατά 5%.