ΑΑΔΕ:-Γιατί-18.000-επιχειρήσεις-κινδυνεύουν-από-12/2-να-μην-εκδίδουν-νόμιμα-τιμολόγια

Στην αποστολή χιλιάδων e-mail σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ προχώρησε η ΑΑΔΕ, καλώντας τις να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ, καθώς σε δύο εβδομάδες λήγει η προθεσμία (12/02) που έχουν για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τον οποίο έχουν συμβληθεί, είτε ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στην «κίνηση» αυτή πρέπει να προχωρήσουν συνολικά 38.000 επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, μόλις 19.961 το έχουν πράξει, δηλαδή το 53% του συνόλου. Μεταξύ των υπολοίπων 18.000, που δεν έχουν κάνει ακόμα τη σχετική δήλωση, υπάρχουν και 3.300 επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν είτε πάροχο είτε το timologio ή το myDATAapp, αλλά δεν το έχουν δηλώσει. Στη συνέχεια, το σύνολο των παραπάνω επιχειρήσεων έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Μαρτίου για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

Τι σημαίνει για όσες επιχειρήσεις δεν το πράξουν έως τις 12 Φεβρουαρίου;

Ότι τα τιμολόγιά τους, που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp, δεν θα είναι νόμιμα από 13 Φεβρουαρίου και μετά, αφού η μη έκδοση με έναν από τους παραπάνω δύο νόμιμους τρόπους ισοδυναμεί, βάσει νόμου, με μη έκδοση. Αυτό σημαίνει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, που θα βρεθεί από τον έλεγχο ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.

Σημειώνεται ότι μέσω του νέου συστήματος οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε πιστοποιημένο πάροχο, ο οποίος θα εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και θα το διαβιβάζει ταυτόχρονα στον εκδότη, στον παραλήπτη και στο MYDATA της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η φορολογική διοίκηση θα αποκτά άμεση εικόνα του κύκλου συναλλαγών και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η υποχρέωση αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία:

Πρώτες στο νέο καθεστώς εισέρχονται οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Γι’ αυτές, η υποχρεωτική εφαρμογή, με βάση την τελευταία ενημέρωση από την ΑΑΔΕ ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ έως τις 31 Μαρτίου προβλέπεται περίοδος σταδιακής προσαρμογής, κατά την οποία θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τα υφιστάμενα εμπορικά ή λογιστικά συστήματα και οι ειδικές φόρμες καταχώρησης. Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής timologio και να έχουν περάσει στην πράξη στο νέο σύστημα.

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μεταβατική περίοδο έως και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Σημειώνεται ότι όσοι ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύο μήνες πριν την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν:

100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.

100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να κερδίσουν το φορο-μπόνους έχουν δυνατότητα να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Για την ΑΑΔΕ, το νέο σύστημα αποτελεί «εργαλείο» για την προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ και Ε3, τη μείωση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, την καλύτερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το κράτος.