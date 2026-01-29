ΑΑΔΕ:-18.000-επιχειρήσεις-κινδυνεύουν-από-12/02-να-μην-εκδίδουν-νόμιμα-τιμολόγια

Δύο εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (12/02), που έχουν 38.000 επιχειρήσεις, με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, για να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τον οποίο έχουν συμβληθεί, είτε ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ.

Δύο εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (12/02), που έχουν 38.000 επιχειρήσεις, με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, για να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τον οποίο έχουν συμβληθεί, είτε ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ.

Και, στη συνέχεια, έχουν μέχρι τις 31/03 περιθώριο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

Πόσες εξ αυτών το έχουν κάνει μέχρι σήμερα; Μόλις 19.961, δηλαδή το 53% του συνόλου.

Μεταξύ των υπολοίπων 18.000, που δεν έχουν κάνει ακόμα τη σχετική δήλωση, υπάρχουν και 3.300 επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν είτε πάροχο είτε το timologio ή το myDATAapp, αλλά δεν το έχουν δηλώσει.

Για όσους δεν το πράξουν έως τις 12 Φεβρουαρίου αυτό σημαίνει ότι τα τιμολόγιά τους, που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp, δεν θα είναι νόμιμα από 13 Φεβρουαρίου και μετά, αφού η μη έκδοση με έναν από τους παραπάνω δύο νομίμους τρόπους ισοδυναμεί, βάσει νόμου, με μη έκδοση. Αυτό σημαίνει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, που θα βρεθεί από τον έλεγχο ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.

Για τον σκοπό αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποστέλλει σήμερα e-mail υπενθύμισης, με το οποίο καλεί όσους έχουν καθυστερήσει, να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ.