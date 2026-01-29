Ανακαινίζω:-Πότε-ξεκινά-το-νέο-πρόγραμμα-με-επιδότηση-έως-90%,-ποιους-αφορά

Γύρω στον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» που έχει ως στόχο να φέρει πίσω στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, ολοκληρώθηκαν οι σχετικές συζητήσεις με τις Βρυξέλλες και μόλις «κλείσει ο κύκλος» του Εξοικονομώ, θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα, το πρώτο στην Ευρώπη που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών που είναι κλειστά για 2 χρόνια προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση αλλά και ακίνητα που ιδιοκατοικούνται.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ και, σε αντίθεση με το «Εξοικονομώ», δεν θα περιορίζεται σε ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά θα καλύπτει γενικές και λειτουργικές ανακαινίσεις. Στόχος είναι να ανακαινιστούν 15.000 έως 20.000 κατοικίες, κυρίως κλειστά και παλαιά διαμερίσματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90, με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 1990, αλλά και προγενέστερα ακίνητα, με επιφάνεια έως 120 τ.μ.

Εκτός από τα κλειστά ακίνητα, το πρόγραμμα θα καλύπτει, για πρώτη φορά και τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται στο 80%–90% του επιλέξιμου κόστους, με προσαυξήσεις για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, αλλά και για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

Πού δίνεται έμφαση

Το νέο πρόγραμμα δίνει έμφαση στις εργασίες ανακαίνισης οι οποίες θα επιδοτούνται με ποσοστό 60% έως 90%, ενώ για τις ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτεται περίπου το 20% με 30% της συνολικής δαπάνης. Στο σκέλος της ανακαίνισης, θα επιδοτούνται κυρίως γενικές εργασίες όπως:

· υδραυλικά και ηλεκτρολογικά

· αντικατάσταση πλακιδίων και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

· βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Άλλες επιλέξιμες παρεμβάσεις

Παραμένουν επιλέξιμες και οι ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η αντικατάσταση κουφωμάτων, χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ωστόσο δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 20% – 30% της συνολικής δαπάνης.

Τα εξεταζόμενα εισοδηματικά όρια φτάνουν τις 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ηλικιακό περιορισμό και χωρίς όριο στον αριθμό αιτήσεων ανά ιδιοκτήτη.

Τα κλειστά ακίνητα που θα ανακαινιστούν θα πρέπει να παραμείνουν κατοικημένα ή διαθέσιμα για μακροχρόνια ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια. Όσον αφορά τα ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για την ίδια περίοδο.