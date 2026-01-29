Ανανεώνεται και επικαιροποιείται το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία»

Της -

Πολλαπλά μηνύματα εμπέδωσης ενός στιβαρού πλαισίου αμυντικής συνεργασίας, πολυδιάστατης και με πτυχές που άπτονται όλων των ζητημάτων που εγείρει το ιδιαίτερα απαιτητικό σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας φιλοδοξούν να εκπέμψουν Αθήνα και Παρίσι μέσα από τις συνομιλίες που θα έχει σήμερα η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, πάνω στη νεοαποκτηθείσα φρεγάτα «Κίμων». Από μόνη της η επιλογή να γίνει η συνάντηση των δύο υπουργών στη φρεγάτα στέλνει ένα σαφές μήνυμα, καθώς η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί απτό δείγμα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η φρεγάτα «Kimon», η πρώτη από τις τέσσερις σύγχρονες φρεγάτες γαλλικής κατασκευής, στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος στρατιωτικού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας, σαλπάρει κατά την άφιξή της στον Σαρωνικό Κόλπο, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Οι πληροφορίες και το κλίμα που μεταδίδεται συγκλίνουν ότι η σημερινές συνομιλίες θα αποτελέσουν τη βάση για ένα ακόμα πιο ενισχυμένο και διευρυμένο πλαίσιο συνεργασίας. Η διμερής συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που είχε υπογραφεί το 2021 και ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, θα ανανεωθεί με μια νέα συμφωνία πενταετούς διάρκειας, που, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, θα είναι εμπλουτισμένη με περισσότερες ασκήσεις, εκπαιδεύσεις και κοινή παρουσία στο πεδίο. Παράλληλα, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μέσα από σενάρια που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θεωρείται ότι διαμορφώνει συνθήκες πολλαπλασιαστή ισχύος.

Όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα, η γαλλική πλευρά βάζει στο τραπέζι την προοπτική απόκτησης από την Ελλάδα τριών επιπλέον φρεγατών, προσφέροντας αυξημένη ελληνική εμπλοκή στη γραμμή ναυπήγησης, μέσω των ναυπηγείων της Σαλαμίνας. Επί της ουσίας η συζήτηση που γίνεται αφορά όχι απλά μια πιθανή επέκταση της σύμβασης προμήθειας φρεγατών, αλλά ένα νέο διαφορετικό πλαίσιο με προβλέψεις για μεταφορά τεχνογνωσίας, που μπορεί να εξελιχθεί, εφόσον συμφωνηθούν οι αναγκαίες παράμετροι, σε μια μακροχρόνια συνεργασία με αυξημένη την εμπλοκή της εγχώριας βιομηχανίας σε σειρά υποκατασκευών.

Το ενδιαφέρον της Αθήνας για την απόκτηση νέων υποβρυχίων δεν αφήνει αδιάφορη τη γαλλική πλευρά, που και σε αυτό τον τομέα παρουσιάζει τη δική της πρόταση με τα υποβρύχια τύπου Scorpene. Και σε αυτή τη συζήτηση, η ελληνική πλευρά βάζει την παράμετρο της συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Όλη η συζήτηση βεβαίως γίνεται μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνει η προτεραιότητα της Ευρώπης στην ενίσχυση της άμυνας, όπου η προώθηση σχημάτων αμυντικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, πολύ περισσότερο όσον αφορά την παραγωγή εξοπλισμών, αποκτά επιπρόσθετη σημασία.

Στις συναντήσεις που θα έχει η κ. Βοτρέν στην Αθήνα θα τεθούν και όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την ασφάλεια, οι περιφερειακές εξελίξεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα ελληνοτουρκικά, οι εξελίξεις στη Μέσα Ανατολή, οι νέες προκλήσεις στις σχέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Το σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας, άλλωστε, εξελίσσεται πολυπαραγοντικά και με πολλές ταυτόχρονες προκλήσεις.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Άμυνας Νικόλαος Δένδιας, παρευρίσκονται σε τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης από τις τέσσερις σύγχρονες φρεγάτες γαλλικής κατασκευής, στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος στρατιωτικού εκσυγχρονισμού της χώρας, κατά την άφιξή της στον Σαρωνικό Κόλπο, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

