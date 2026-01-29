Αποκαταστάθηκαν-τα-προβλήματα-στο-δίκτυo-της-nova

Τα πιο συχνά προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν:΅88% την κινητή τηλεφωνία, 7% την σταθερή τηλεφωνία και 4% το διαδίκτυο.

Τελευταία ενημέρωση 17:12

Αποκαστάθηκαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις τελευταίες ώρες χρήστες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Nova σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος downdetector.com, κατέγραψε χιλιάδες αναφορές χρηστών του δικτύου της Nova, οι οποίοι αδυνατούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κινητή, σταθερή τηλεφωνία αλλά και σύνδεση στο διαδίκτυο

Kατόπιν επικοινωνίας του - με την εταιρία, επιβεβαιώθηκε πως πράγματι παρουσιάστηκαν ζητήματα στο δίκτυο υποδομών που επηρέασαν την σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, με τα προβλήματα να έχουν πλέον αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με το downdetector, τα πιο συχνά προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν: 88% την κινητή τηλεφωνία, 7% την σταθερή τηλεφωνία και 4% το διαδίκτυο.