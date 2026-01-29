Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο χρυσός: Έσπασε το φράγμα των $5.600 – Τα αίτια του ράλι

Ο χρυσός συνεχίζει μια εντυπωσιακή και αδιάκοπη ανοδική πορεία, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 5.500 δολαρίων ανά ουγγιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωί της Πέμπτης (29/1) η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 5.615,31 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο 5,16%. Πολλοί αναλυτές μιλούν πλέον για μια αγορά που κινείται με υπερβολική ταχύτητα, μακριά από τα συνήθη μέτρα και σταθμά.

Πώς εξηγείται η άνοδος

Όπως επισημαίνει στο CNBC ο Ed Yardeni της Yardeni Research, η έντονη άνοδος που είχε προηγηθεί στις μετοχές φαίνεται πως έχει μεταφερθεί τώρα στα πολύτιμα μέταλλα και ευρύτερα στις πρώτες ύλες. Με απλά λόγια, κεφάλαια που είχαν τοποθετηθεί στο χρηματιστήριο αναζητούν πλέον νέους «ασφαλείς» ή εναλλακτικούς προορισμούς, ανεβάζοντας απότομα τις τιμές του χρυσού, αλλά και άλλων μετάλλων.

Η ζήτηση για χρυσό ενισχύεται από έναν συνδυασμό παραγόντων: γεωπολιτικές εντάσεις, αυξανόμενο δημόσιο χρέος διεθνώς και έντονη αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια και τα νομίσματα. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες, ενώ οι προσδοκίες ότι στο μέλλον τα επιτόκια θα μειωθούν καθιστούν τον χρυσό πιο ελκυστικό σε σχέση με κρατικά ομόλογα, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνταν ασφαλές καταφύγιο.

Παρά ταύτα, αρκετοί ειδικοί προειδοποιούν ότι η άνοδος αυτή δύσκολα δικαιολογείται πλήρως από τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Ο Maximilian Tomei της Galena Asset Management σημειώνει ότι ο χρυσός λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό σαν νόμισμα: όταν το δολάριο αποδυναμώνεται, η τιμή του χρυσού τείνει να ανεβαίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δείκτης του δολαρίου έχει υποχωρήσει σχεδόν 11% τους τελευταίους 12 μήνες. Ωστόσο, όπως τονίζει, «τα βασικά στοιχεία της αγοράς δεν αρκούν για να εξηγήσουν μια τόσο μεγάλη άνοδο».

Ράλι και για το ασήμι

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στην αγορά του ασημιού. Η τιμή spot ξεπέρασε τα 119 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι έχει καταγράψει άνοδο άνω του 145% μέσα στο 2025. Σε αντίθεση με τον χρυσό, το ασήμι έχει και σημαντική βιομηχανική χρήση, καθώς αξιοποιείται στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας, ηλεκτρονικών συσκευών και τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης, σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει περιορισμένη προσφορά. Την Πέμπτη (29/1) το πολύτιμο μέταλλο κινείται ανοδικά κατά 5% με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 119,222 δολάρια ανά ουγγιά.

Ωστόσο, αναλυτές όπως η Nicky Shiels της MKS PAMP κάνουν λόγο για «αγορές που δεν λειτουργούν φυσιολογικά», με ακραία μεταβλητότητα και τιμές που έχουν απομακρυνθεί από την πραγματική φυσική ζήτηση. Η αυξημένη ρευστότητα και η είσοδος κερδοσκοπικών κεφαλαίων φαίνεται να διογκώνουν τις κινήσεις, ιδιαίτερα σε μικρότερες αγορές όπως το ασήμι, όπου ακόμη και σχετικά μικρές εισροές κεφαλαίων μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι αν οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων έχουν ξεφύγει από τα θεμελιώδη δεδομένα, αλλά πόσο απότομη μπορεί να είναι μια διόρθωση όταν οι επενδυτές αρχίσουν να «κλειδώνουν» τα κέρδη τους και η ρευστότητα περιοριστεί.