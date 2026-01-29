Close Menu
    Thursday, January 29
    Βοτρέν (υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Γαλλίας): Προτεραιότητα η αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα

    Ως σημαντική και προσαρμοσμένη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Αθήνα και Παρίσι περιγράφει σε συνέντευξη της στην Καθημερινή την ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν που θα βρίσκεται σήμερα Πέμπτη στην Αθήνα.

    Η συμφωνία περιλαμβάνει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση παραβίασης της εδαφικής κυριαρχίας των συμβαλλομένων, και όπως προσθέτει η κ. Βοτρέν οι συζητήσεις για να ανανεωθεί βρίσκονται σε εξέλιξη. 

    Η Γαλλίδα υπουργός τονίζει ότι η πρόσβαση οποιασδήποτε τρίτης χώρας όπως η Τουρκία, στα δάνεια του SAFE προϋποθέτει ομοφωνία σε επίπεδο ΕΕ.
     

