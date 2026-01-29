Γεραπετρίτης:-«Διευρυμένη-συνάντηση-στο-Κυπριακό-θα-γίνει-όταν-ωριμάσουν-οι-συνθήκες»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη με τον ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Ν. Υόρκη.

Η συνάντηση διήρκησε περίπου μια ώρα με κεντρικούς άξονες το Κυπριακό, τη Σύρια, το Παλαιστινιακό και τη Λιβύη.

Ο κ. Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά το πέρας τη συνάντησης ανέφερε ότι κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε το Κυπριακό, με αναφορά στις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι «όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και υπάρξει κάποια απτή εξέλιξη στα ζητήματα τα οποία έχουμε σήμερα και έχουν να κάνουν με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τότε θα υπάρξει και νέα συνάντηση σε διευρημένη μορφή».

Υπογράμμισε ότι το Κυπριακό βρίσκεται «πολύ ψηλά στην ατζέντα» του Γενικού Γραμματέα και σημείωσε ότι πρόκειται για ζήτημα που «πληγώνει τη διεθνή νομιμότητα και είναι σημαντικό να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου, αλλά και της διεθνούς ασφάλειας».

Για τη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για «μια συμπεριληπτική πολιτική οποία θα καταλαμβάνει όλες τις κοινότητες θρησκευτικές και εθνικές», καθώς και για ανάπτυξη «χωρίς εξωτερικές επιρροές και πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Αναφερόμενος στη Λιβύη, επισήμανε ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την πολιτική λύση», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη «σημαντική για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», ενώ τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης διεθνούς αστάθειας, διαπιστώθηκε από κοινού ότι υπάρχουν σοβαρές εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Υποσαχάρια Αφρική, την οποία περιέγραψε ως περιοχή «σε μια κατάσταση πολλαπλών ενόπλων συρράξεων». Τόνισε ότι υπάρχει «απόλυτη ανάγκη να υπάρξει μια παγκόσμια συμμαχία υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ» ώστε οι συγκρούσεις να μη μετατραπούν σε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη Διεθνή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι οι οργανισμοί του ΟΗΕ πρέπει να «παραμείνουν στο προσκήνιο των προσπαθειών για την δικαιοκρατία και για την ευταξία στην παγκόσμια σκηνή». Τόνισε ότι ο ΟΗΕ αποτελεί «το προπύργιο για τα μεσαία και τα μικρά κράτη» και «την ελπίδα για μια παγκόσμια, βιώσιμη ειρήνη και ευημερία».

Ολόκληρη η δήλωση του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη:

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία μακρά συζήτηση, τόσο κατ’ ιδίαν με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Hνωμένων Εθνών όσο και σε διευρημένη μορφή με τις αντιπροσωπείες και συζητήσαμε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων.

Πρώτο και κύριο είναι το Κυπριακό, που αποτελεί την εθνική προτεραιότητα της πολιτικής της κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας.

Είχα την ευκαιρία να θέσω τα ζητήματα στον Γενικό Γραμματέα. Όπως γνωρίζετε, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα βρίσκεται τις ημέρες αυτές στην Κύπρο, όπου είχε τόσο κατ’ ιδίαν συζητήσεις, όσο και συζήτηση με τους δύο ηγέτες για το ζήτημα του Κυπριακού. Η προοπτική είναι ότι όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και υπάρξει κάποια απτή εξέλιξη στα ζητήματα τα οποία έχουμε σήμερα και έχουν να κάνουν με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τότε θα υπάρξει και νέα συνάντηση σε διευρημένη μορφή.

Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το θέμα του Κυπριακού. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια μείζονα εξέλιξη. Δεν είναι απλώς το εθνικό ζήτημα.

Είναι και το γεγονός ότι σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων στον παγκόσμιο σκηνικό είναι εξαιρετικά σημαντικό ένα ζήτημα το οποίο πληγώνει την διεθνή νομιμότητα να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου, αλλά και της διεθνούς ασφάλειας. Είχαμε την ευκαιρία επίσης να συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα πολλά άλλα θέματα περιφερειακά και διεθνή. Συζητήσαμε για τη Λιβύη, για τη Συρία, για την Υποσαχάρια Αφρική, για όλες τις εστίες έντασης παγκοσμίως.

Έθεσα στον Γενικό Γραμματέα τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τη Συρία, με την ανάγκη να υπάρξει μια συμπεριληπτική πολιτική, η οποία θα καταλαμβάνει όλες τις κοινότητες, θρησκευτικές και εθνικές, να υπάρξει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισόρροπη ανάπτυξη στη Συρία χωρίς εξωτερικές επιρροές και πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη Λιβύη. Όπως γνωρίζετε βρίσκομαι σε διαρκή επαφή με τις δύο πλευρές της Λιβύης.

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την πολιτική λύση στην Λιβύη, η οποία είναι απολύτως ευπρόσδεκτη και θα είναι μια σημαντική εξέλιξη για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έθεσα στον Γενικό Γραμματέα τα ζητήματα που υπάρχουν σχετικά και με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και ζητήματα τα οποία μου έθεσαν οι Λίβυοι. Διαπιστώσαμε από κοινού τις εστίες που υπάρχουν και αποτελούν μεγάλα προβλήματα για την παγκόσμια σταθερότητα, ιδίως στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή στην Ουκρανία, αλλά και στην Υποσαχάρια Αφρική, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα καθεστώς πολλαπλών ενόπλων συρράξεων.

Είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει μια παγκόσμια συμμαχία υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις ένοπλες αυτές συγκρούσεις για να μην αποτελέσουν ένα ναρκοπέδιο για τη διεθνή ασφάλεια.

Τέλος, συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα και ζητήματα τα οποία ανάγονται στην Διεθνή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας. Επέμεινα στο γεγονός ότι η άποψη της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει οι διεθνείς οργανισμοί και ιδίως ο οργανισμός του ΟΗΕ να παραμείνει στο προσκήνιο των προσπαθειών για την δικαιοκρατία, για την ευταξία στην παγκόσμια σκηνή. Ο δρόμος τον οποίο έχουμε ακολουθήσει, ο δρόμος του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς πολυμέρειας θα πρέπει να παραμείνει ισχυρός.

Ο ΟΗΕ διαχρονικά ήταν το προπύργιο για τα μεσαία και τα μικρά κράτη και θα πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο. Είναι η ελπίδα για να έχουμε μια παγκόσμια, βιώσιμη, ειρήνη και ευημερία.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.