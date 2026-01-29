Δέσποινα-Παληαρούτα:-Νέο-«Εξοικονομώ»-για-ευάλωτα-νοικοκυριά-στο-τέλος-του-2026

Τι έσπευσε να προαναγγείλει η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Την προκήρυξη ενός νέου προγράμματος «Εξοικονομώ» ειδικά για ευάλωτα και ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά στο τέλος του 2026 προανήγγειλε η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο συζήτησης στο Athens Energy Summit.

Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Ταμείο, θα αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. «Οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά πάνω από 2 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται αυτή την περίοδο και θα προκηρυχθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι συνολικά έχουν εκπονηθεί πέντε προγράμματα «Εξοικονομώ» με προϋπολογισμό άνω των 2 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά.

Αναφερόμενη στον τελευταίο κύκλο, υπογράμμισε ότι τέθηκε ως προϋπόθεση η αναβάθμιση της κατοικίας κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, γεγονός που οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. «Υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 αιτήσεις, υπερ διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό και εξασφαλίσαμε 1 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και με απλοποιημένες διαδικασίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026.

Η κυρία Παληαρούτα σημείωσε ότι τα προγράμματα «Εξοικονομώ» έχουν συμβάλει σημαντικά στον εξηλεκτρισμό της χώρας, ωστόσο μέχρι σήμερα λειτουργούν κυρίως ευκαιριακά, βάσει των διαθέσιμων επιδοτήσεων. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας, με σαφείς στόχους και δράσεις, που θα συμπληρώνεται από προγράμματα «Εξοικονομώ» όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια», τόνισε. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο Υπουργείο γίνεται προεργασία για τις κατάλληλες ρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την αποθήκευση ενέργειας.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Βιωσιμότητας και Ενέργειας της HelleniQ Energy και Καθηγητής στο Alba Graduate Business School, ο οποίος επεσήμανε ότι η ανάπτυξη data centers θα αυξήσει καθοριστικά την κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ. Όπως ανέφερε, τα δίκτυα είναι κομβικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση, αλλά σήμερα είναι απαρχαιωμένα και χρειάζονται άμεση αναβάθμιση, ώστε να στηριχθούν η ηλεκτροκίνηση, τα data centers και οι νέες διασυνδέσεις.

Ο Μάκης Τζαμαλούκας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της DeepRunner AI, τόνισε ότι η ενεργειακή ζήτηση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρωτοφανής, σημειώνοντας ότι η AI μπορεί να συμβάλει στη συντήρηση των δικτύων, στην πρόβλεψη της ζήτησης και στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. Χαρακτήρισε, μάλιστα, ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στην Ελλάδα αναπτύσσονται πλέον data centers και εκτός Αττικής.

Τη συζήτηση στο πάνελ «Η Νέα Εποχή της Ενεργειακής Ζήτησης – Κλιμάκωση της Ανθεκτικότητας Δικτύου για Κέντρα Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηλεκτροκίνηση», που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας, συντόνισε ο Σπύρος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας και Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο κ. Παπαευθυμίου υπογράμμισε την ανάγκη γεωγραφικής κατανομής των κέντρων δεδομένων σε όλη τη χώρα.

Οι υπουργοί Ενέργειας των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη για την ηλεκτρική διασύνδεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στη Θεσσαλονίκη θα στραφεί το ενδιαφέρον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις 2 Μαρτίου 2026, καθώς θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση παρουσίασης του έργου ανάλυσης και συστάσεων πολιτικής του ΟΟΣΑ για την Ηλεκτρική Διασύνδεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Την ανακοίνωση έκανε ο καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Διάθεση πράσινων αερίων στην αγορά: Εμπορευματοποίηση Υδρογόνου, Βιομεθανίου και ΒιοΥΦΑ».

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και τη Ρουμανία, έχει ορίζοντα υλοποίησης το φθινόπωρο του 2027 και εστιάζει στην ηλεκτρική διασύνδεση των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανθεκτικότητας των δικτύων και της περιφερειακής συνεργασίας. Προσκεκλημένοι του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ θα είναι οι υπουργοί Ενέργειας της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Παγουλάτος σημείωσε ότι το ενεργειακό πλαίσιο μετασχηματίζεται ραγδαία, με την είσοδο νέων τεχνολογιών και καυσίμων, ενώ ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει τη σημασία ισχυρών ρυθμιστικών πολιτικών και επενδύσεων στην ευελιξία των συστημάτων. Όπως ανέφερε, τα πράσινα αέρια –υδρογόνο, βιομεθάνιο και βιοΥΦΑ– δεν αποτελούν περιθωριακές επιλογές, αλλά μπορούν να προσθέσουν ένα ακόμη επίπεδο ανθεκτικότητας στην ενεργειακή μετάβαση, παρότι μέχρι σήμερα δεν αξιοποιούνται στο βαθμό που θα μπορούσαν. Όπως σημείωσε, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες η εμπορευματοποίησή τους παραμένει αργή, σε αντίθεση με παραδείγματα χωρών όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ιταλία, όπου η κρατική στήριξη έχει επιταχύνει την ανάπτυξη της αγοράς.

Στη συζήτηση, η Ελένη Μπαϊράμη, Managing Director της Eco Hellas, επεσήμανε ότι το 2025 το βιοαέριο και το βιομεθάνιο βρέθηκαν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. Όπως τόνισε, πρόκειται για πράσινα αέρια που αποθηκεύονται εύκολα, μπορούν να διοχετευθούν στις υφιστάμενες υποδομές χωρίς τροποποιήσεις και είναι διαθέσιμα όταν άλλες πηγές ΑΠΕ, περιορίζονται λόγω καιρικών συνθηκών. «Το βιομεθάνιο είναι το πράσινο αέριο του σήμερα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα αναπτύσσονται ήδη σχετικά έργα, τα οποία μπορούν να ενισχυθούν μέσω των ευρωπαϊκών εργαλείων.

Ο Δημήτριος Απόστολος Τριανταφυλλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Hydrogen, δήλωσε ότι η εταιρεία πρωτοπορεί στην ανάπτυξη πράσινου υδρογόνου στη χώρα, κατασκευάζοντας μονάδα 50 MW στο Αμύνταιο Φλώρινας. Όπως ανέφερε, το βασικό μηχανικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί και πρόσφατα εξασφαλίστηκαν 20 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Τόνισε ότι τέτοιες επενδύσεις έχουν ισχυρό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για νέους επιστήμονες.

Τέλος, ο Ulrich Laumanns, Project Manager της GIZ, υπογράμμισε τη σημασία του νομικού πλαισίου που διαμορφώθηκε το καλοκαίρι του 2025, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για πρόσθετες ρυθμίσεις, σταθερά κίνητρα και την υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής Υδρογόνου, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες εξαγωγών καθαρής ενέργειας.

Πώς η ΔΕΗ επανεφηύρε το μοντέλο λειτουργίας

Στη συζήτηση με θέμα «Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», ο Γιώργος Κριτσωτάκης, Managing Director και Επικεφαλής Ενέργειας & Πόρων της Accenture, έκανε λόγο για «επανεφεύρεση» του μοντέλου λειτουργίας της ΔΕΗ στην εποχή της AI. Η Έφη Πρεσβεία, General Manager Information & Technology της ΔΕΗ, τόνισε ότι η πελατοκεντρικότητα και η καθολική ψηφιοποίηση αποτελούν βασικούς πυλώνες της εταιρείας, με το ΙΤ να λειτουργεί ως στρατηγικός εταίρος της διοίκησης. Όπως ανέφερε, η ΔΕΗ «τρέχει» περίπου 100 πρωτοβουλίες AI σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της, με στόχο έναν γρήγορο αλλά κατανοητό μετασχηματισμό.