    Thursday, January 29
    ΕΛΣΤΑΤ:-Μείωση-2,1%-στις-τιμές-παραγωγού-στη-βιομηχανία-τον-Δεκέμβριο
    ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο

    Οικονομία 1 Min Read

    Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσί σε μείωση 1,7%.

    Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

    Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσί σε μείωση 1,7% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

    Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μηδενική μεταβολή έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

    Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 2,1%, τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

    α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 5,8%

    β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,5%,

