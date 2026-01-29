Εναρκτήρια-εκδήλωση-του-22ου-Συνεδρίου-ΚΚΕ

Παρουσία χιλιάδων ανθρώπων κάθε ηλικίας, μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο στο Γαλάτσι η εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, οι εργασίες του οποίου θα συνεχιστούν από αύριο στην έδρα της ΚΕ του κόμματος στον Περισσό και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.

Στην αρχή της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή «στη μνήμη των θυμάτων εργατικών δυστυχημάτων και όλων των εγκλημάτων της εργοδοσίας και της κρατικής ασυδοσίας, που έφυγαν άδικα από κοντά μας, από το προηγούμενο Συνέδριο μέχρι σήμερα».

Την κεντρική ομιλία έκανε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του προεδρείου της Βουλής, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Νικήτα Κακλαμάνη.

Επίσης, οι πρέσβεις της Κούβας, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, της Παλαιστίνης, Γιουσέφ Ντόρκχομ, και του Βιετνάμ, Pham Thi Thu Huomg (Φαμ Τι Θου Χουόγκ).

Ακόμα, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, δήμαρχος Γαλατσίου, της πόλης που φιλοξένησε την εκδήλωση.

Παρευρέθηκαν οι δήμαρχοι Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, Ικαρίας, Φανούρης Καρούτσος, και Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής.

Στην εκδήλωσε έδωσε το “παρών” πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους η Μάγδα Φύσσα, μητέρες δολοφονημένων γυναικών, εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, του καλλιτεχνικού κόσμου, του αθλητισμού, του πολιτισμού, εργατικών σωματείων, Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών εργαζομένων, της ΑΔΕΔΥ, της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ, της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, εκπρόσωποι Αγροτικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων, συλλόγων ΕΒΕ και επαγγελματιών, επιστημονικών φορέων, φοιτητικών και γυναικείων συλλόγων

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Μαργαρίτης, πανεπιστημιακός ανέφερε:

«Είναι το εικοστό δεύτερο συνέδριο ενός ιστορικού κόμματος, το οποίο έναν αιώνα τώρα αγωνίζεται για την Ελλάδα και το λαό της.

Έχει μεγάλη σημασία ένα συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος στην εποχή μέσα στην οποία ζούμε, στην εποχή που αφενός λένε ότι το λαϊκό κίνημα, το κομμουνιστικό κίνημα, ο σοσιαλισμός έχουν περάσει στα αζήτητα της ιστορίας και την ίδια στιγμή προετοιμάζουν τους πολέμους και τα υπόλοιπα δεινά για τους λαούς, στην ίδια αυτή ιστορία.

Έχει μεγάλη σημασία να δείξουμε ότι υπάρχουμε, να δείξουμε ότι αγωνιζόμαστε, να δείξουμε ότι ο κόσμος δεν ανήκει σε αυτούς που μόνο δεινά υπόσχονται και πράττουν για τους λαούς, αλλά ανήκει στους ίδιους τους λαούς, στο μέλλον τους, στο σοσιαλισμό».

Σε δήλωσή του ο Μάνος Σαριδάκης, διευθυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημείωσε:

«Το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ παρουσιάζει έναν στρατηγικό σχεδιασμό που υπερβαίνει την καθημερινότητα και αφορά τη μεγάλη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων. Ως ερευνητής, θεωρώ ότι η προάσπιση της δημόσιας Έρευνας και Εκπαίδευσης απαιτεί προϋπόθεση στο να οικοδομήσουμε πραγματικά την κοινωνία που αξίζουμε. Με το ΚΚΕ, λοιπόν!»

Σε δήλωσή της η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη! Είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα πολύ καλά. Γενικώς, νομίζω ότι πάμε αρκετά μπροστά. Γενικώς πάμε μπροστά, αλλά πάμε μπροστά και στο κίνημα, μέσα στα σωματεία κλπ., και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Σημαίνει ότι οι θέσεις μας, η ακεραιότητα, η σταθερότητα έχουν απήχηση στον λαό και πρέπει να έχουν ακόμα πιο πολύ και πρέπει να μας φοβηθούν, γιατί σίγουρα μας φοβούνται, γι’ αυτό κάνουν αυτά που κάνουν. Εύχομαι να πάνε τέλεια όλα και τα αποτελέσματα να μας οδηγήσουν ακόμα πιο μπροστά».

Η εκδήλωσε ολοκληρώθηκε με την θεατρική παράσταση «Το Μανιφέστο» του Μπ. Μπρεχτ, μια ποιητική απόδοση του «Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ενγκελς.

