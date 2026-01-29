Ευρώπη-δύο-ταχυτήτων-προωθούν-έξι-ισχυρές-οικονομίες

Η ιδέα της δημιουργίας ad-hoc συνασπισμών που θα επιτρέπουν σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να προωθούν έργα χωρίς να απαιτείται συμφωνία και των 27, έχει από καιρό δελεάσει ορισμένα μέλη.

Οι υπουργοί έξι κορυφαίων ευρωπαϊκών οικονομιών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία, δεσμεύτηκαν να αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς της ευρωπαϊκής προόδου, καθώς εξέτασαν τρόπους προώθησης έργων που έχουν καθυστερήσει λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών, όπως αναφέρει το Reuters.

H τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας από την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία ακολούθησε τον χλευασμό της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών για να λάβει αποφάσεις.

«Ως έξι μεγάλες οικονομίες στην Ευρώπη, θέλουμε τώρα να είμαστε οι κινητήριες δυνάμεις», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ μετά την τηλεδιάσκεψη. «Δίνουμε ώθηση. Οι υπόλοιποι μπορούν να συμμετάσχουν. Αυτό που έχει σημασία είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας και της αμυντικής μας ικανότητας».

Η ιδέα της δημιουργίας ad-hoc συνασπισμών που θα επιτρέπουν σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να προωθούν έργα χωρίς να απαιτείται συμφωνία και των 27, έχει από καιρό δελεάσει ορισμένα μέλη και έχει ήδη εφαρμοστεί σε κομβικά projects, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ.

Ωστόσο, αποκτά νέα δυναμική καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη ανασφάλεια, υποτονική ανάπτυξη και βαθιές πολιτικές αποκλίσεις, αλλά χωρίς αποτελεσματική κοινή δράση για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα του Τραμπ.

Ένωση κεφαλαιαγορών και σπάνιες γαίες ανάμεσα στους στόχους

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Τετάρτης δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Υπήρξε απλώς συμφωνία να δοθεί έμφαση στην ένωση κεφαλαιαγορών, στον διεθνή ρόλο του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών, στον συντονισμό των αμυντικών επενδύσεων, όπως και στην εξασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά μέσω συντονισμένων αγορών, αποθεματικών έκτακτης ανάγκης και εμπορικών εταιρικών σχέσεων παγκοσμίως.

«Λόγω των παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή κυριαρχία», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, είχε αναφέρει τη δημιουργία μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων. Δεν χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις στη χθεσινή του δήλωση.

Δεν ήταν ακόμη σαφές σε ποιο στάδιο θα μπορούσαν να ενταχθούν οι άλλες χώρες, ούτε τι ακριβώς θέλουν να επιτύχουν οι έξι, οι οποίες πρόκειται να συναντηθούν ξανά, και αν αυτό θα συμβεί εκτός των βραδυκίνητων διαύλων λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Μια πηγή της ΕΕ δήλωσε ότι θα είναι μια άτυπη, ad hoc ομάδα που θα συνεδριάζει όταν χρειαστεί. Άλλη πηγή ανέφερε ότι δεν θα πρόκειται για ένα κλειστό κλαμπ.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δείξει αυξανόμενη βούληση να προχωρά χωρίς την παραδοσιακή ομοφωνία της ΕΕ, είτε πρόκειται για την εμπορική συμφωνία της Mercosur είτε για την Ουκρανία.

Η Γαλλία πιέζει εδώ και χρόνια για να προχωρήσει σε μικρότερες ομάδες που οι πολιτικές τους θα αφορούν από τις διασφαλίσεις εισαγωγής χάλυβα έως την πυρηνική ενέργεια, οι οποίες παραμένουν μπλοκαρισμένες σε ευρύτερο επίπεδο ΕΕ. Και αρκετοί από όσους προσκλήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη συμφώνησαν με την προσέγγιση.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να επιταχυνθεί. Οι αλλαγές συμβαίνουν πολύ αργά», δήλωσε στο Reuters ο Πολωνός υπουργός Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι.