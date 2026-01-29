Close Menu
    ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά εκ νέου τη μείωση των επιτοκίων, ενώ αποκαλεί «βλάκα» τον Πάουελ

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed), η οποία χθες διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα, θα έπρεπε «να τα μειώσει ουσιαστικά».

    «Η Fed θα έπρεπε νε μειώσει ουσιαστικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, εκτιμώντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος» να μην το κάνει.

    «Θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου», πρόσθεσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση όπου η μισή πρόταση ήταν γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

    Παράλληλα, χαρακτήρισε «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

    Ο Τραμπ συνηθίζει τους τελευταίους μήνες να κάνει τέτοιου είδους αναρτήσεις, ασκώντας πίεση για να μειωθούν τα επιτόκια καθώς επιμένει ότι ο πληθωρισμός «δεν είναι πλέον ούτε πρόβλημα, ούτε απειλή».

    Η κεντρική τράπεζα, έπειτα από αλλεπάλληλες μειώσεις των επιτοκίων που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, χθες αποφάσισε να μην τα μειώσει περαιτέρω, σημειώνοντας ότι αν και η ανάπτυξη ήταν «εύρωστη» και η ανεργία σταθεροποιήθηκε στο 4,4%, ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», στο 2,8% για τον Νοέμβριο, τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

