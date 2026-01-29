Η Γαλλία αποκτά προϋπολογισμό που δεν τον εγκρίνει κανείς – Στην τελική ευθεία για τη χρήση του άρθρου 49.3

Ο επίλογος για τον προϋπολογισμό στη Γαλλία πλησιάζει: όπως ήταν αναμενόμενο, η Γερουσία απέρριψε το προσχέδιο του νομοσχεδίου για το 2026 την Πέμπτη, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική υιοθέτηση του κειμένου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μετά την υιοθέτηση του 49.3.

Αφού ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ενεργοποίησε το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία τις τελευταίες ημέρες, η κοινοβουλευτική διαδικασία απαιτούσε από την κυβέρνηση να περάσει το θέμα τάχιστα από τη Γερουσία.

Υιοθετώντας μια προκαταρκτική πρόταση απόρριψης του νομοσχεδίου με συντριπτική πλειοψηφία 203 ψήφων υπέρ και 32 κατά, οι γερουσιαστές επέλεξαν να μην καθυστερήσουν άλλο τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του φθινοπώρου 2025.

Η τελική χρήση του Άρθρου 49.3 αναμένεται από το πρωί της Παρασκευής στην Εθνοσυνέλευση κατά την τελική ανάγνωση του νομοσχεδίου. Πιθανότατα θα ακολουθήσουν προτάσεις μομφής, που θα προέρχονται από την αριστερή πτέρυγα -πλην Σοσιαλιστών- και του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν.

Ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί οριστικά μόλις απορριφθούν αυτές οι προτάσεις, «πιθανώς το απόγευμα της Δευτέρας», σύμφωνα με κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πηγές.

