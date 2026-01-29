Η-amazon-εξετάζει-επένδυση-μαμούθ-στην-openai

Η Amazon βρίσκεται σε συνομιλίες για να επενδύσει έως και 50 δισ. δολάρια στην OpenAI.

Η Amazon βρίσκεται σε συνομιλίες για να επενδύσει έως και 50 δισ. δολάρια στην OpenAI, όπως επιβεβαίωσε το CNBC την Πέμπτη, σε μια κίνηση που αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου -ιδίως μετά τις μεγάλες επενδύσεις του σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της OpenAI.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, οι συνομιλίες διεξάγονται απευθείας μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI Σαμ Άλτμαν και του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon Άντι Τζάσι.

Η Amazon έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια από το 2023 στην Anthropic, έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της OpenAI.

Οι λεπτομέρειες των συνομιλιών παραμένουν ρευστές και το τελικό ύψος της επένδυσης ενδέχεται να αλλάξει, ωστόσο το προσχέδιο συμφωνίας θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανέφερε η ίδια πηγή. Εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Wall Street Journal ήταν το πρώτο μέσο που ανέφερε το ποσό των 50 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η OpenAI βρίσκεται σε συζητήσεις άντλησης κεφαλαίων και με άλλους επενδυτές, με τον συνολικό γύρο χρηματοδότησης να ενδέχεται να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια. Ο Άλτμαν βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμμετέχοντας σε επαφές με κρατικά επενδυτικά ταμεία, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το CNBC.

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο και έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2022 με την κυκλοφορία του γενετικού chatbot ChatGPT. Έκτοτε εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς οργανισμούς παγκοσμίως, με την αποτίμησή της να εκτοξεύεται στα 500 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, μετά την ολοκλήρωση δευτερογενούς πώλησης μετοχών.

Οι συζητήσεις μεταξύ Amazon και OpenAI για πιθανή επένδυση ξεκίνησαν ήδη από πέρυσι και η τελική συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χρήση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Amazon, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του CNBC.