Η-apple-εξαγόρασε-την-ισραηλινή-startup-τεχνητής-νοημοσύνης-q.ai

Η Q.ai λειτουργούσε με έντονη μυστικότητα και δεν είχε παρουσιάσει δημόσια κάποιο προϊόν, ωστόσο από τον ιστότοπό της προκύπτει ότι εργαζόταν πάνω σε τεχνολογία σχετική με τον ήχο.

Στην εξαγορά της ισραηλινής startup τεχνητής νοημοσύνης Q.ai προχώρησε η Apple, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας την Πέμπτη. Το τίμημα της εξαγοράς δεν αποκαλύφθηκε.

Η Q.ai λειτουργούσε με έντονη μυστικότητα και δεν είχε παρουσιάσει δημόσια κάποιο προϊόν, ωστόσο από τον ιστότοπό της προκύπτει ότι εργαζόταν πάνω σε τεχνολογία σχετική με τον ήχο. Επικεφαλής της startup ήταν ο διευθύνων σύμβουλος Aviad Maizels, ο οποίος στο παρελθόν είχε πουλήσει την εταιρεία PrimeSense στην Apple το 2013.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που εξαγοράζουμε την εταιρεία, με τον Aviad στο τιμόνι, και ακόμη πιο ενθουσιασμένοι για όσα έρχονται», δήλωσε στο Reuters —το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση— ο Johny Srouji, ανώτερος αντιπρόεδρος της Apple για τις τεχνολογίες υλικού. Ο Srouji ηγείται της ανάπτυξης των τσιπ της Apple.

Η εταιρεία είχε τη στήριξη επενδυτών όπως οι GV (Google Ventures), Kleiner Perkins και Spark Capital, σύμφωνα με την PitchBook, η οποία αναφέρει ότι η Q.ai εργαζόταν πάνω σε «τεχνολογία ενίσχυσης της επικοινωνίας».

Τα AirPods της Apple έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ζωντανή μετάφραση και η έξυπνη ακύρωση θορύβου που μπορεί να αναγνωρίζει πότε ο χρήστης συμμετέχει σε συνομιλία.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν καλέσει την Apple να προχωρήσει σε μια μεγάλη εξαγορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι ανταγωνιστές της υψηλής κεφαλαιοποίησης επενδύουν μαζικά σε προηγμένα μοντέλα και στις υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. Παράλληλα, προϊόντα της Apple -όπως μια πιο «προσωπική» έκδοση της Siri που μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές- έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις.

Η Apple συνήθως εξαγοράζει μικρότερες εταιρείες με εξειδικευμένες τεχνολογίες, τις οποίες ενσωματώνει στα προϊόντα της. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε επίσης συμφωνία με την Google ώστε τα μοντέλα Gemini να υποστηρίζουν ορισμένες λειτουργίες του Apple Intelligence.

«Είμαστε πολύ ανοιχτοί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις που επιταχύνουν τον οδικό μας χάρτη», δήλωσε τον Ιούλιο ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Η PrimeSense, η προηγούμενη startup του Maizel, ανέπτυξε τεχνολογία που επέτρεπε σε αισθητήρες να ανιχνεύουν την απόσταση μεταξύ αντικειμένων και ενσωματώθηκε στον αισθητήρα Face ID της Apple από το 2017.