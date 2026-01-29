Καμπανάκι για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από ανατίμηση ευρώ – γεωπολιτικά σοκ

Από τη μία οι διαθρωτικοί γεωπολιτικοί κίνδυνοι και από την άλλη η μεγάλη πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ εκπέμπουν «μηνύματα SOS» για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και ενδέχεται να απαιτήσουν αλλαγές στη νομισματική πολιτική.

Τις ανησυχίες για διαθρωτικούς γεωπολιτικούς κινδύνους, που επηρεάζουν τις τράπεζες, εξέφρασε χθες ο Φρανκ Έλντερσον, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, ο Αυστριακός κεντρικός τραπεζίτης Μάρτιν Κότσερ τόνισε πως ίσως χρειαστούν αλλαγές στη νομισματική πολιτική εάν το ευρώ συνεχίσει να ανατιμάται έναντι του δολαρίου.

Στην ακρόασή του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Φρανκ Έλντερσον έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες ότι η περίοδος της σχετικής προβλεψιμότητας έχει παρέλθει, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν πλέον μετατραπεί σε διαρθρωτικό παράγοντα κινδύνου, επηρεάζοντας τις τράπεζες τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν αποτελούν πλέον παροδικά σοκ, αλλά μόνιμο στοιχείο του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Γι’ αυτόν τον λόγο και η ΕΚΤ διεξάγει για πρώτη φορά γεωπολιτικά τεστ έτσι ώστε να αξιολογηθούν τα γεωπολιτικά σενάρια για κάθε ίδρυμα ξεχωριστά, αλλά και ο πιθανός αντίκτυπός τους στις τράπεζες.

Παράλληλα, επισήμανε και τις δημοσιονομικές προκλήσεις σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες, όπως στις ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να δοκιμάσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, και να δημιουργήσουν διαρροές κινδύνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη ζώνη του ευρώ, «οι οποίες θα ενισχυθούν από την αβεβαιότητα ως προς την πολιτική και την υποτίμηση του δολαρίου».

Τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας νέας μείωσης των επιτοκίων εάν η περαιτέρω αύξηση της αξίας του ευρώ αρχίσει να επηρεάζει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα από όσα δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας Μάρτιν Κότσερ στους Financial Times χθες.

Αν και χαρακτήρισε «μέτριες» τις πρόσφατες αυξήσεις του ευρώ έναντι του δολαρίου και δήλωσε ότι δεν απαιτούν καμία αντίδραση, ωστόσο ίσως χρειαστεί η ΕΚΤ να αναλάβει δράση εάν οι περαιτέρω αυξήσεις είναι αρκετά σημαντικές ώστε να μειώσουν τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό.