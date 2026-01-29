Καταιγίδα-εσωκομματικών-αντιπαραθέσεων-στο-ΠΑΣΟΚ:-Οι-αντιδράσεις-στο-«ηλεκτρονικό-δημοψήφισμα»-και-η…-εξομολόγηση-της-Κασιμάτη

Καταιγίδα εσωκομματικών αντιπαραθέσεων έρχεται στο ΠΑΣΟΚ, με θέματα αιχμής την πορεία προς τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Τα «προεόρτια» της σύγκρουσης ξεκίνησαν από το τραπέζι της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, όπου ο Χάρης Δούκας αρχικά και με πιο «ήπιες» φράσεις στη συνέχεια ο Παύλος Γερουλάνος έθεσαν το ζήτημα των επιδόσεων του κόμματος και πρότειναν μια σειρά αλλαγών με πρώτο «σταθμό» το Συνέδριο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε μάλιστα στην ίδια «εκρηκτική» συνεδρίαση κόντρα με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ως υπεύθυνη Πολιτικού και Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει αναλάβει κρίσιμες «αποστολές» για την ενίσχυση της δυναμικής του κόμματος προς τις επόμενες αναμετρήσεις.

«Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», τόνισε ο κ. Δούκας απευθυνόμενος στην ηγεσία και στα άλλα στελέχη του οργάνου, ενώ εισηγούμενος να υπάρξει στο Συνέδριο ψήφισμα κατά της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, περιέγραψε επί της ουσίας μία από τις «βαριές» συγκρούσεις του μέλλοντος στο πεδίο του ΠΑΣΟΚ.

Ο ένας μετά τον άλλο στις επάλξεις

Ο Παύλος Γερουλάνος με την εύστοχη παρατήρηση περί της ακούνητης βελόνας εξακολουθεί να εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις χαμηλές δημοσκοπικές «πτήσεις» και να ζητεί από το Νίκο Ανδρουλάκη πιο συχνές συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων για αποφάσεις που συνδέονται με τη χάραξη στρατηγικής. Ο κ. Γερουλάνος θεωρεί ότι ένας κυβερνητικός «γάμος» του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι καταστροφικός κυρίως για τη χώρα και προσπαθεί να στηρίξει την άποψή του λέγοντας ότι με αυτό το σενάριο θα αφεθεί η αντιπολίτευση στα χέρια των ακραίων.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε, πρέπει να κινητοποιηθούμε τώρα», διαμηνύει εκφράζοντας τον προβληματισμό του ο κ. Γερουλάνος ο οποίος κατάφερε την περασμένη Τρίτη να συγκεντρώσει το «όλον ΠΑΣΟΚ» στην κατάμεστη αίθουσα και σε άλλους χώρους του ξενοδοχείου, που φιλοξένησαν την εκδήλωσή του για την κοπή της πίτας. Ο ίδιος απέφυγε με την ομιλία του να τροφοδοτήσει σενάρια κλιμάκωσης των επιθέσεων στη Χαριλάου Τρικούπη για τη «βελόνα», αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσει και θα εγκαταλείψει την προσπάθεια των πολιτικών κινήσεων που επιλέγει κάθε φορά.

Η «συμμαχία» του «όχι»

«Δεν πρόκειται να κάνω πίσω», λέει δε, ο Χάρης Δούκας σε μια κίνηση να προσελκύσει γύρω του τους πιο δυνατούς «συμμάχους» για την υπερψήφιση στο Συνέδριο του ψηφίσματος που θα καταθέσει και θα αφορά στο μετεκλογικό «όχι» στη ΝΔ. Παρότι γνωρίζει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα παίξει με την αριθμητική υπεροχή στο Συνέδριο, ο Δούκας πιστεύει ότι θα είναι ηχηρό το πολιτικό μήνυμα από τη συμμαχία του ψηφίσματος. Πληροφορίες αναφέρουν άλλωστε ότι Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης και άλλα στελέχη των τριών τάσεων – όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου- κάθε άλλο παρά θα πάνε απέναντι στην πρωτοβουλία Δούκα, που κατά την Άννα Διαμαντοπούλου αποκαλύπτει μια «εμμονική» διάθεση του Δημάρχου.

Η πρώην Επίτροπος στην Ε.Ε., όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέει «όχι» στο ψήφισμα και δηλώνει (στα parapolitika.gr), αφήνοντας αιχμές τόσο προς τον κ. Δούκα αλλά και προς τον κ. Γερουλάνο ότι “όποιος αμφισβητεί τις θέσεις μας, αμφισβητεί όλα τα στελέχη και κατά συνέπεια και τον πρόεδρο”. Η αλήθεια είναι ότι ο Δούκας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αμφισβητεί την ηγεσία, αλλά δεν πείθει τους «προεδρικούς» ότι έχει βάλει στην άκρη τις εσωκομματικές εκλογές του 2024.

«Δεν υπάρχει ο θεσμός του υποψήφιου προέδρου», επισημαίνει με σκωπτικό ύφος άνθρωπος της Χαριλάου Τρικούπη, θέλοντας να πει εμμέσως πλην σαφώς ότι ο Δούκας ή ο Γερουλάνος συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως υποψήφιοι αρχηγοί. Ο ίδιος «προεδρικός» πιστεύει άλλωστε ότι στο Συνέδριο οι απόψεις Ανδρουλάκη θα επικρατήσουν με άνεση σε όλες τις ψηφοφορίες. Για το δε ψήφισμα αναφέρει ότι ήταν ο Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που έκανε λόγο για «προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ» και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζει κάτι διαφορετικό.

Σε διαφορετική διατύπωση βασίζεται αντιθέτως η ανάδειξη της θέσης της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία αφενός υπογραμμίζει ότι «είναι στα όρια της πολιτικής αυτοκτονίας να πεις ότι, εγώ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα συνεργαστώ με την κυβέρνηση, την οποία σήμερα πολεμώ» και αφετέρου διευκρινίζει ότι μετά από το αποτέλεσμα της κάλπης «τότε, το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει με κύριο κίνητρο το συμφέρον της χώρας» με φόντο όλα τα σχετικά περί συνεργασιών σενάρια. Οι άσπονδοι φίλοι της στο κόμμα εικάζουν με νόημα ότι «η Διαμαντοπούλου δεν αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ», ειδικά αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τρίτη θέση, αν βρεθεί στη δεύτερη πιστεύει ότι θα οδηγηθεί στο σενάριο της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης με την ελπίδα ότι θα αυξήσει τις δυνάμεις του ως εναλλακτικός πόλος».

Η φάση «όλοι εναντίον όλων», που έχει ήδη αρχίσει και ενώ το Συνέδριο απέχει δύο μήνες από τώρα, αναδεικνύεται και από το γεγονός των αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την απόφαση της κυρίας Διαμαντοπούλου να ανακοινώσει πριν καν συγκροτηθεί Επιτροπή Ψηφοδλετίων ότι θα είναι υποψήφια στη Νότια Αθήνα. «Οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους», σχολιάζει στέλεχος κοντά στον κ. Ανδρουλάκη, αποδεχόμενος πάντως την κριτική ότι ενώ, εδώ και καιρό αρκετοί στενοί συνεργάτες του προέδρου έχουν ρίξει άγκυρα σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες και προετοιμάζουν το έδαφος της καθόδου τους, άλλοι, οι «αντιφρονούντες», περιμένουν στη σειρά να περάσουν από την αξιολόγηση, όταν ανοίξει επισήμως το παιχνίδι.

Ηλεκτρονικό Δημοψήφισμα;

Το επόμενο διάστημα και όσο πλησιάζει το Συνέδριο οι αντίπαλες πλευρές και οι όποιες νέες συμμαχίες προκύψουν θα βάλουν φωτιά στο εσωκομματικό σκηνικό. Στο άκουσμα για παράδειγμα του σεναρίου για «ηλεκτρονικό δημοψήφισμα» με απόφαση του κ. Ανδρουλάκη, αρκετοί εκτιμούν ότι μεταξύ πρώτου και του πιθανού δεύτερου γύρου των εκλογών η ηγεσία θα επιχειρήσει να πετάξει το μπαλάκι στην εξέδρα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η πρόβλεψη στο καταστατικό είναι σαφής: «Για σημαντικά ζητήματα και σε περίπτωση κρίσιμων αποφάσεων μπορούν να διενεργούνται εσωκομματικά ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα ή και με κάλπη».

Ποιους θα καλέσουν στο τραπέζι και η… εξομολόγηση της Κασιμάτη

Για το Συνέδριο πάντως ισχύει η απόφαση από την ηγεσία για τραπέζια διαλόγου με άλλα προοδευτικά κόμματα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίζεται αν η πρόταση αφορά εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας ή και τον Αλέξη Τσίπρα. Στόχος στην παρούσα φάση είναι η αμφίπλευρη διεύρυνση. Εκτός από την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη ακούγεται ότι είναι στα σκαριά η βολιδοσκόπηση του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Πανούση, του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωής Καρκούλια, του Θάνου Μωραΐτη και άλλων.