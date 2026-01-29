Κουτσούμπας:-Το-22o-Συνέδριο-του-ΚΚΕ-ξεκινά-σήμερα-στο-Γαλάτσι

Στο Γαλάτσι έγινε σήμερα η εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρη Κουτσούμπα να κάνει λόγο για «κορυφαία διαδικασία» για το κόμμα.

«Το 22ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ξεκινά σήμερα εδώ στο Γαλάτσι!», είπε στην έναρξη της ομιλίας του, ενόψει των εργασιών, που θα διαρκέσουν μέχρι το Σάββατο, με την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Ο κ. Κουτσούμπας χαιρέτισε τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που απέστειλαν μηνύματα στο Συνέδριο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε διεθνή θέματα, καθώς εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό και καταδίκασε τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τον αποκλεισμό της Κούβας.

«Οι νόμοι τους σκοτώνουν»

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην κατάσταση στα εργασιακά, αλλά και στο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους.

Κάνοντας λόγο για «ένα ακόμη έγκλημα που μαρτυρά πως η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο», ο ΓΓ του ΚΚΕ επισήμανε: «Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι νόμοι τους, οι περιβόητοι αναπτυξιακοί νόμοι, οι νόμοι της εντατικοποίησης της δουλειάς, του 13ωρου, της υπονόμευσης των ελέγχων και πολλοί ακόμη, σκοτώνουν! Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα κέρδη τους είναι βουτηγμένα στων εργατών το αίμα!».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων «σε όλους τους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας. Να δυναμώσει η οργάνωση μέσα στους τόπους δουλειάς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σε διεθνές επίπεδο υπάρχει κλιμάκωση ανταγωνισμών και «πολεμική οικονομία», ζητώντας απεμπλοκή από ΝΑΤΟ και ΕΕ. «Το κρίσιμο ζήτημα για το λαό μας είναι να μη διαλέξει στρατόπεδο ληστών», είπε, συμπληρώνοντας ότι «τώρα είναι η ώρα ο φόβος να γίνουν οργάνωση και πάλη».

Κλείνοντας, κάλεσε σε ενίσχυση του ΚΚΕ, επαναλαμβάνοντας ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η πάλη για τον σοσιαλισμό: «Θα τα καταφέρουμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας».