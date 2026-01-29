Μαρινάκης-για-ΠΑΣΟΚ:-«Ας-δουν-τα-ντοκιμαντέρ-Παπαχελά-και-να-μην-βγάζουν-τέτοιες-μέρες-ανακοινώσεις-για-τα-Ίμια»

«Εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει ό,τι περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η θεωρία των γκρίζων ζωνών δεν έχει καμία βάση, είναι αντίθετη στο Διεθνές Δίκαιο, εκτός τόπου και χρόνου και ουδέποτε αναγνωρίστηκε από τη χώρα μας», ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια.

«Ουδείς, ούτε ο κ. Λαζαρίδης, είπε το αντίθετο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για παραποίηση, αλλοίωση και αποσπασματική παράθεση όσων είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Είναι άλλο πράγμα, όπως εξήγησε, το παράνομο και απαράδεκτο περί «γκριζαρίσματος» στο Αιγαίο και άλλο το χρονικό σημείο κατά το οποίο ξεκίνησαν οι Τούρκοι παρανόμως και εκτός κάθε λογικής να μιλούν για «γκρίζες ζώνες».

«Πότε ξεκίνησαν να διατυπώνουν οι Τούρκοι αυτήν τη θεωρία; Μετά τα Ίμια. Αυτό είπε ο κ. Λαζαρίδης. Δεν είπε ότι καλώς το κάνουν, είπε όμως ότι εξαιτίας αυτού που συνέβη και των χειρισμών της κυβέρνησης Σημίτη έχουμε την Τουρκία να μιλάει για γκριζάρισμα. Άρα ποτέ ο κ. Γεραπετρίτης δεν άδειασε τον Μακάριο Λαζαρίδη. Είναι ένα πράγμα η εθνική θέση και άλλο πράγμα το πότε ξεκίνησε αυτή η παράνομη διεκδίκηση από την Τουρκία».

«Είναι και λάθος – για να μην πω κάτι πιο χοντρό – ειδικά τέλος Ιανουαρίου να βγάζει ανακοινώσεις για τα Ίμια το ΠΑΣΟΚ. Ας δουν τα ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά κι ας μην κουνούν το δάχτυλο για τα Ίμια, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

