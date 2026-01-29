Close Menu
    Πιερρακάκης με Λαγκάρντ: Στο επίκεντρο μία ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ευρωζώνη

    Ως εξαιρετική χαρακτηρίζει την σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ο ΥΠΕΘΟ και επικεφαλής του Eurogroup

    Ως εξαιρετική χαρακτηρίζει την σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

    Όπως αναφέρει ο κ.Πιερρακάκης, αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την Ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.

