Πλατφόρμα-στήριξης-της-δανειοδότησης-των-επιχειρήσεων-«στήνει»-το-ΕΒΕΑ

Το σχέδιο του ΕΒΕΑ για να γίνουν bankable οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος να πέσει ‘ζεστό’ χρήμα στην αγορά. Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα.

Στα «σκαριά» βρίσκεται νέα πρωτοβουλία του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με στόχο να στηριχθούν οι επιχειρήσεις – μέλη του και να πέσει «ζεστό» χρήμα στην αγορά.

Όπως αποκάλυψε χθες στους εκπροσώπους του Τύπου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος δρομολογείται η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα αξιολογεί τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων που επιθυμούν να λάβουν δανειοδότηση από τις τράπεζες. Η αξιολόγηση θα γίνεται με τη συνδρομή ειδικών συμβούλων, ενώ με την ολοκλήρωσή της, το ΕΒΕΑ θα προτείνει στις επιχειρήσεις να κατευθυνθούν στις τράπεζες. Η πλατφόρμα θα απευθύνεται κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει κόστος για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την αξιολόγηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών τους σχεδίων, το οποίο όμως δεν θα είναι αποτρεπτικό για αυτές.

«Σήμερα οι τράπεζες δεν δέχονται τις μικρές επιχειρήσεις ως bankable. Εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Οι τράπεζες θα έχουν τον τελικό λόγο ως προς τη δανειοδότηση, απλά εμείς ως ΕΒΕΑ θα προσπαθούμε μέσω της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων να αυξάνουμε τις πιθανότητες να λάβουν χρηματοδότηση. Θέλουμε να πέσει ‘ζεστό’ χρήμα στην αγορά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπρατάκος, γνωστοποιώντας πως την εν λόγω πρόταση θα συζητήσει με την Τράπεζα της Ελλάδας και τις τράπεζες.

120 δόσεις

Ως πρόεδρος του ΕΒΕΑ, του μεγαλύτερου επιμελητηριακού φορέα της χώρας που εκπροσωπεί εταιρείες που παράγουν το 50% του ΑΕΠ της Ελλάδας, ο κ. Μπρατάκος επαναδιατύπωσε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου το αίτημα για ρύθμιση οφειλών μέχρι 120 δόσεις, προκειμένου να στηριχθεί το ελληνικό επιχειρείν.

«Θα το ζητάμε πάντα. Πλέον οι επιχειρήσεις κρίνονται από την οικονομική τους ασφυξία και όχι από το αποτέλεσμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπρατάκος, τονίζοντας πως το κόστος της εν λόγω ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 3 δισ. ευρώ.

Ενεργειακό κόστος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ παρουσίασε ένα σχέδιο τριών δράσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, προτείνοντας κρατική παρέμβαση, όπου είναι δυνατόν, να προχωρήσουν οι διασυνδέσεις ώστε η Ελλάδα να καταστεί ένα ενεργειακό hub και να επιταχυνθούν οι επενδύσεις των ίδιων των επιχειρήσεων, προκειμένου οι τελευταίες να καταστούν λιγότερο ενεργοβόρες.

Διαιτησία

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη με θεσμοθέτηση της διαιτησίας μεταξύ επιχειρήσεων. Όπως εξήγησε, η διαιτησία αποτελεί μια αμετάκλητη, γρήγορη και χαμηλού κόστους διαδικασία που μπορεί να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια. Πρόταση του ΕΒΕΑ προς το αρμόδιο υπουργείο είναι η πρόβλεψη σχετικής ρήτρας στα τιμολόγια ή στις συμβάσεις, ώστε το επιμελητήριο, με τη συμμετοχή νομικών και επιχειρηματιών, να συνδράμει αποτελεσματικά στην επίλυση διαφορών.