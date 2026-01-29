Close Menu
    Thursday, January 29
    Πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

    Πολιτική 1 Min Read

    Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, όπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenković

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com