Σε-τεχνική-ύφεση-η-Ιρλανδία,-νέα-συρρίκνωση-του-ΑΕΠ

Το ιρλανδικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,6% το δ’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης του βιομηχανικού τομέα, στον οποίο κυριαρχούν οι πολυεθνικές , σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία.

Τα στοιχεία έπονται της συρρίκνωσης κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, η οποία έβαλε την Ιρλανδία σε τεχνική ύφεση (δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης του ΑΕΠ).

Εδώ όμως αξίζει να σημειωθεί πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση της ιρλανδικής οικονομίας, γιατί πολλές πολυεθνικές εταιρείες έχουν έδρα στην Ιρλανδία. Αυτές οι εταιρείες φουσκώνουν το ΑΕΠ χωρίς να δείχνουν την πραγματική εγχώρια δραστηριότητα. Επιπλέον, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα εξαγωγών φαρμάκων προς τις ΗΠΑ στις αρχές του 2025, δηλαδή προ δασμών Τραμπ. Αυτό οδήγησε σε υψηλές εξαγωγές αρχικά, αλλά μετά μειώθηκε η ζήτηση.

Ένα καλύτερο μέτρο αποτελεί τροποποιημένη εγχώρια ζήτηση (MDD), που δείχνει την κατανάλωση και επενδύσεις εντός Ιρλανδίας.

Το ΑΕΠ εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεριδίου της Ιρλανδίας στην οικονομική δραστηριότητα της ευρωζώνης και το ιρλανδικό ΑΕΠ ήταν 15,8% υψηλότερο για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η MDD αυξήθηκε κατά 4,1% κατά την ίδια περίοδο.

