Σε φάση αποφόρτισης μετά το ράλι το Χρηματιστήριο – Ο Γ.Δ στις 2.334,66 με πίεση από τις τράπεζες

Με ήπια διόρθωση ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πωλητές επικράτησαν στα τραπεζικά χαρτιά και «τράβηξαν» χαμηλότερα τους βασικούς δείκτες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.334,66 μονάδες με πτώση -0,54%, κινήθηκε ενδοσυνεδριακά μεταξύ 2.331,68 και 2.372,29 μονάδων, ενώ η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε περίπου στα €640 εκατ.. Ο FTSE Large Cap υποχώρησε στις 5.945,96 (-0,61%), ο Mid Cap στις 2.865,65 (-0,37%), και ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.736,45 μονάδες με απώλειες -2,37%.

Πού εστιάστηκε ο τζίρος

Ο τζίρος ήταν «βαρύς» και συγκεντρώθηκε κυρίως σε δεικτοβαρείς τίτλους. Η κατανομή έδειξε στοχευμένες ρευστοποιήσεις στις τράπεζες, με σημαντική παρουσία πακέτων, αλλά και επιλεκτικές εισροές σε ονόματα ενέργειας, βιομηχανίας και υποδομών, όπου τοποθετήθηκαν χαρτοφυλάκια με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Τράπεζες υπό πίεση

Το profit taking στον κλάδο ήταν σαφές: μετά το έντονο ανοδικό σκέλος των προηγούμενων ημερών, οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη στις Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, «κοστίζοντας» πόντους στον Γενικό Δείκτη. Τεχνικά, ο ΔΤΡ επέστρεψε προς κοντινές στηρίξεις, με τους αγοραστές να εμφανίζονται επιλεκτικά στο φίνις χωρίς όμως να ανατρέπουν την ημερήσια εικόνα.

Blue chips εκτός τράπεζας

Στα μη χρηματοοικονομικά blue chips το κλίμα ήταν μικτό. Ενέργεια και υποδομές εμφάνισαν καλύτερη αντοχή, με επιλεγμένα χαρτιά να διατηρούν αγοραστικό ενδιαφέρον χάρη σε ορατότητα έργων, εξωστρέφεια και ελεύθερες ταμειακές ροές. Βιομηχανικοί τίτλοι με ισχυρή πορεία στο μήνα κινήθηκαν νευρικά, αλλά παραμένουν σε υψηλές ζώνες τιμών.

Τεχνική εικόνα Γενικού Δείκτη

Η επιστροφή κάτω από τις 2.340 μονάδες επιβαρύνει το βραχυπρόθεσμο μομέντουμ, χωρίς να ακυρώνει την ευρύτερη ανοδική εικόνα.

Άμεσες στηρίξεις: 2.320–2.300 μονάδες και χαμηλότερα 2.285–2.270 .

μονάδες και χαμηλότερα . Αντιστάσεις: 2.355–2.370 μονάδες και η ζώνη των πρόσφατων υψηλών.

Για τον FTSE 25, απαιτείται επαναφορά προς τις 6.000 μονάδες με αυξημένο τζίρο, ώστε να ανακτηθεί το ανοδικό σενάριο. Στον ΔΤΡ, η σταθεροποίηση πάνω από 2.700 μονάδες είναι κλειδί για γρήγορη αντίδραση.

Ευρώπη και διεθνές κλίμα

Στις ευρωπαϊκές αγορές η εικόνα ήταν μεικτή, με εναλλαγές προσήμων σε βασικούς δείκτες. Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες κινήθηκαν διαφοροποιημένα ανά χώρα, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές εμφάνισαν μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Η αίσθηση «στάσης αναμονής» ήταν εμφανής, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν εταιρικά αποτελέσματα και τα νεότερα για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια των δεικτών κινήθηκαν σε στενό εύρος μέσα στη μέρα, με το βλέμμα στραμμένο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Fed σε πρώτο πλάνο

Οι αγορές διεθνώς εστιάζουν στη ρητορική της Fed για το μονοπάτι των επιτοκίων:

Το βασικό σενάριο παραμένει διατήρηση περιοριστικής στάσης για λίγο ακόμα και σταδιακή στροφή σε μειώσεις αργότερα μέσα στο έτος, εφόσον ο αποπληθωρισμός συνεχιστεί.

παραμένει διατήρηση περιοριστικής στάσης για λίγο ακόμα και σε μειώσεις αργότερα μέσα στο έτος, εφόσον ο αποπληθωρισμός συνεχιστεί. Η καθοδήγηση για τον ρυθμό και το timing των μειώσεων θα καθορίσει το risk-on/risk-off σε κύκλους μετοχών, με άμεση επίδραση στις αποτιμήσεις τραπεζών (μέσω περιθωρίου επιτοκίου) και σε κυκλικούς τίτλους .

για τον ρυθμό και το timing των μειώσεων θα καθορίσει το risk-on/risk-off σε κύκλους μετοχών, με άμεση επίδραση στις (μέσω περιθωρίου επιτοκίου) και σε . Οι αποδόσεις ομολόγων παραμένουν ο καταλύτης: ήπια αποκλιμάκωση ευνοεί duration-sensitive κλάδους και στηρίζει τις μετοχικές αξίες, ενώ αντίθετα ένα «γεράκι» μήνυμα θα αναζωπύρωνε τη μεταβλητότητα.

Τι να περιμένουμε την επόμενη συνεδρίαση

Η αγορά δείχνει να «χωνεύει» τα κέρδη σε υψηλά επίπεδα, με την ποιότητα τζίρου να παραμένει ικανοποιητική. Βραχυπρόθεσμα, το ερώτημα είναι αν ο ΓΔ θα κρατήσει τη ζώνη 2.320–2.300 και αν ο τραπεζικός δείκτης θα βρει στήριξη πάνω από 2.700 μονάδες. Ενδεχόμενη ήπια αποκλιμάκωση των αποδόσεων διεθνώς και μια μετριοπαθής Fed θα μπορούσαν να επαναφέρουν την αγοραστική διάθεση στα βαριά χαρτιά και να επιτρέψουν νέα προσέγγιση των αντιστάσεων. Αντίθετα, αυστηρότερη ρητορική θα διατηρήσει το profit taking και την πλάγια κίνηση.

Η σημερινή διόρθωση δείχνει περισσότερο τακτική αποφόρτιση παρά αλλαγή τάσης. Όσο οι στηρίξεις παραμένουν «ζωντανές» και ο τζίρος δεν καταρρέει, το βασικό σενάριο παραμένει συσσώρευση σε υψηλές ζώνες με επιλεκτικές ευκαιρίες σε μη τραπεζικά blue chips και προσοχή στο βραχυπρόθεσμο ρίσκο των τραπεζών. Οι επόμενες ενδείξεις από τη Fed θα κρίνουν τον τόνο, τόσο για το εξωτερικό κλίμα όσο και για τον ρυθμό της συνέχειας στο ΧΑ.