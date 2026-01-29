Στα-Ναυπηγεία-Σαλαμίνας-η-Κατρίν-Βωτρέν-για-το-πρόγραμμα-φρεγατών-fdi-Ελλάδας–Γαλλίας

Την επίσκεψη της υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, Κατρίν Βωτρέν, δέχθηκαν σήμερα τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας», σε μια επίσκεψη που, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναδεικνύει το αποτύπωμα και τις δυνατότητες των ναυπηγείων στην εθνική αμυντική ναυπηγική βιομηχανία, μέσω έργων που υλοποιούν για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας και το Γαλλικό Εθνικό Ναυτικό (Marine Nationale).

Η Γαλλίδα υπουργός συνοδευόταν από την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Λοράνς Αουέρ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ, καθώς και άλλους επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι επίσημοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων και ενημερώθηκαν για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προεξοπλισμένα τμήματα (Blocks), τα οποία κατασκευάζονται από το 2023 στα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» και προορίζονται για τα κύτη των φρεγατών FDI (Belharra) των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας και Γαλλίας.

Τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» συμμετέχουν στο πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη Naval Group, ως εξουσιοδοτημένος υποκατασκευαστής στη διεθνή αλυσίδα προμηθειών της. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη κατασκευάσει και παραδώσει τα προεξοπλισμένα τμήματα για την τρίτη ελληνική φρεγάτα «Φορμίων», η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατασκευής, καθώς και για τη δεύτερη φρεγάτα FDI του γαλλικού προγράμματος. Παράλληλα, πρόσφατα παρέδωσαν προεξοπλισμένα τμήματα για την τρίτη γαλλική φρεγάτα πριν από τον συμβατικά προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα προεξοπλισμένα τμήματα που κατασκευάζονται στα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς εξειδικευμένης γνώσης και τεχνολογίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα και αποτυπώνουν τις δυνατότητες για την ολοκληρωμένη κατασκευή αντίστοιχων φρεγατών στη χώρα.

Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο εταιρειών, υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024, στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης Euronaval στο Παρίσι, συμφωνία Follow-on-Support (FoS) διάρκειας έξι ετών με τη Naval Group. Η συμφωνία αφορά την υποστήριξη τόσο των φρεγατών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού όσο και αυτών του Γαλλικού Εθνικού Ναυτικού (Marine Nationale).

Η επέκταση των αναθέσεων προς τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» προστίθεται, όπως επισημαίνεται, στο ιστορικό έργων και προγραμμάτων που παραδίδονται εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, με διατήρηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, όπως απαιτείται για την κατασκευή υπερσύγχρονων πολεμικών πλοίων που προορίζονται για την εθνική άμυνα.

Η σημερινή επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας, όπως και αντίστοιχες επισκέψεις προκατόχων της, υπογραμμίζει, σύμφωνα με τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας», τη θέση τους στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη της ναυπηγικής συνεργασίας, της τεχνογνωσίας και της κατασκευής στην Ελλάδα.

Σε δήλωσή του με αφορμή την επίσκεψη, ο πρόεδρος των «Ναυπηγείων Σαλαμίνας» δρ Γ. Κόρος ανέφερε: «Είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή για εμάς η επίσκεψη της αξιότιμου υπουργού Άμυνας της Γαλλίας στις εγκαταστάσεις μας, γεγονός που αναδεικνύει τα τεχνολογικά εξελιγμένα έργα που αναλαμβάνουν τα “Ναυπηγεία Σαλαμίνας” στον αμυντικό τομέα, όπως και τις δυνατότητες και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η σταθερή εμπιστοσύνη και η πολύ επιτυχημένη συνεργασία με σημαντικές εταιρείες του εξωτερικού, όπως η μακροπρόθεσμη σχέση που έχει αναπτυχθεί με τη Naval Group, προβάλλουν και προάγουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον σημαντικό μελλοντικό ρόλο των “Ναυπηγείων Σαλαμίνας”».

Μεταξύ των έργων που έχουν αναλάβει διαχρονικά τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας», περιλαμβάνονται και πρόσφατες δράσεις, όπως η υλοποίηση και παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό του προγράμματος ενεργοποίησης (Reactivation) και αναβάθμισης (Upgrade) τεσσάρων παράκτιων περιπολικών τύπου Island, τον Ιανουάριο του 2025, σε συνεργασία με την U.S. Coast Guard, τη Virginia Electronic Systems Inc. (VES) και το Πολεμικό Ναυτικό.

Επιπλέον, αναφέρεται η κατασκευή της μη επανδρωμένης πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Maritime Surveillance), σε συνεργασία με την ΕΤΜΕ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τεχνικό συντονιστή τη Naval Group. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα έργα αυτά υλοποιούνται χάρη στην υψηλή ειδίκευση και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας», καθώς και στην κουλτούρα ποιότητας που, όπως σημειώνεται, αναγνωρίζεται εντός και εκτός Ελλάδας.

Τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» επισημαίνουν ότι εντάσσονται σε εξειδικευμένη κατηγορία ναυπηγείων (niche market), με ειδίκευση σε σύνθετα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.

Την ίδια περίοδο, όπως αναφέρεται, υλοποιείται πρόγραμμα επενδύσεων που αποσκοπεί στην ενίσχυση και περαιτέρω αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρείας, με στόχο τη διατήρηση της παρουσίας της στην αιχμή της ναυπηγικής καινοτομίας. Οι επενδύσεις, σύμφωνα με τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας», στοχεύουν στην υποστήριξη μελλοντικών έργων μεγαλύτερης πολυπλοκότητας και στρατηγικής σημασίας, καθώς και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ναυπηγικών προϊόντων (πλοίων) τόσο για τον εμπορικό όσο και για τον αμυντικό τομέα.

Στο πλαίσιο των ενεργειών διεθνούς συνεργασίας, τα «Ναυπηγεία Σαλαμίνας» αναφέρουν ότι υπεγράφη πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την ACT Infraport Ltd, για την ανάπτυξη σύγχρονης και ανταγωνιστικής ναυπηγικής μονάδας στο Γκουτζαράτ της Ινδίας.

