Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, January 29
    Στο-«κόκκινο»-η-αντιπαράθεση-ΝΔ-–-ΠΑΣΟΚ-για-τα-Ίμια
    Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια

    Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια

    Πολιτική 1 Min Read

    Με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com