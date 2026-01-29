Στο-χείλος-ενεργειακού-στραγγαλισμού-η-Κούβα;-Της-απομένει-πετρέλαιο-για-15-έως-20-ημέρες

Πετρέλαιο για 15 έως 20 ημέρες έχει απομείνει στην Κούβα, εάν διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα ζήτησης και εγχώριας παραγωγής καθώς ο τελευταίος προμηθευτής της χώρας, το Μεξικό, φέρεται να ακύρωσε μια αποστολή ενώ και οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει τις αποστολές βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Σύμφωνα με την κορυφαία εταιρία στατιστικών δεδομένων και ανάλυσης Kpler, εάν δεν ξαναρχίσουν οι παραδόσεις, η Κούβα απειλείται με επιβολή αυστηρού δελτίου κατανάλωσης ενώ μεγάλο μέρος της χώρας ήδη υποφέρει από σχεδόν καθημερινές διακοπές ρεύματος.

Ιστορικά υπήρξαν και άλλες περίοδοι με αποθέματα χαμηλότερα από τα σημερινά, αλλά αυτό που αλλάζει δραματικά την κατάσταση τώρα είναι η δέσμευση του προέδρου Τραμπ να «πνίξει» ενεργειακά το κομμουνιστικό νησί για το οποίο ο ίδιος δηλώνει ότι βρίσκεται «πολύ κοντά στην κατάρρευση».

«Θα υπάρξει μεγάλη κρίση» αν δεν φτάσουν νέες παραδόσεις τις επόμενες εβδομάδες, εκτιμά ο Χόρχε Πινιόν, ειδικός σε θέματα πετρελαίου στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Η Κούβα έχει λάβει μόλις 84.900 βαρέλια φέτος μέσω της μίας (και μοναδικής μέχρι στιγμής) μεξικανικής αποστολής στις 9 Ιανουαρίου. Αυτό ισοδυναμεί με παραλαβή διααθεσίμων λίγο πάνω από τα 3.000 βαρέλια την ημέρα, από έναν μέσο όρο 37.000 βαρελιών την ημέρα που λάμβανε συνολικά το νησί 2025.

«Μπορούμε να πούμε ότι η Κούβα μπορεί να αντέξει για 15 έως 20 ημέρες» εάν προσθέσουμε την αποστολή του Ιανουαρίου στα (εκτιμώμενα) αποθέματα των 460.000 βαρελιών, δηλώνει η Βικτόρια Γκράμπενβογκερ, αναλύτρια της Kpler.

Στις 11 Ιανουαρίου, δύο ημέρες μετά την τελευταία παράδοση από το Μεξικό και μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι «η Αβάνα δεν θα λάβει άλλο πετρέλαιο».

Το Μεξικό ήταν πέρυσι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, αλλά δέχεται έντονες πιέσεις από τον Τραμπ να διακόψει τις παραδόσεις.

Ερωτηθείσα σχετικά από το -, η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δεν αρνήθηκε ότι το Μεξικό ανέβαλε μια προγραμματισμένη αποστολή πετρελαίου μέσα στον μήνα, κάνοντας λόγο «για κυριαρχική απόφαση». Απορρίπτοντας, δηλαδή, το σενάριο η απόφαση να υπήρξε προϊόν πίεσης των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ωστόσο, η Σεϊνμπάουμ αρνήθηκε ότι οι εξαγωγές σταμάτησαν και δήλωσε ότι οι αποστολές πετρελαίου στην Κούβα γίνονται μέσω συμβολαίων με την Pemex ή ως ανθρωπιστική βοήθεια.

Αναλυτές πιστεύουν ότι η Κούβα λάμβανε το (βενεζουελάνικο) πετρέλαιο είτε σε πολύ χαμηλές τιμές είτε δωρεάν.

«Η Κούβα έχει τεράστιο πρόβλημα»

«Η Κούβα βασιζόταν πολύ στη Βενεζουέλα. Αν τώρα το μόνο της έμεινε είναι το -αφόρητα πιεζόμενο από τις ΗΠΑ- Μεξικό, τότε η Κούβα έχει τεράστιο πρόβλημα», εκτιμά, σύμβουλος ενέργειας στην Πόλη του Μεξικού.

Η Κούβα αντιμετωπίζει επίσης έλλειψη μαζούτ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Kpler. Μέχρι τα μέσα του 2025, η Βενεζουέλα ήταν ο μοναδικός προμηθευτής, αλλά το τελευταίο φορτίο έφτασε τον Νοέμβριο και από τότε δεν έχει υπάρξει άλλο.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η στάσιμη οικονομία του νησιού, που πλήττεται από τη μείωση του τουρισμού και της παραγωγής ζάχαρης, κινδυνεύει να καταρρεύσει χωρίς πετρέλαιο.

«Για το κουβανικό καθεστώς, η οικονομική κρίση είναι τόσο σοβαρή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε υπαρξιακή», εκτιμά ο ο Νίκολας Γουάτσον της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo.