    Thursday, January 29
    Συνάντηση-Πιερρακάκη-με-Λαγκάρντ:-Στόχος-«μία-ισχυρότερη-και-περισσότερο-ανθεκτική-ευρωζώνη»
    Ευρώπη 1 Min Read

    Ως εξαιρετική χαρακτηρίζει την σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

    Όπως αναφέρει ο κ.Πιερρακάκης, αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, «καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική».

