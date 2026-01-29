Σωκράτης-Φάμελλος:-«Η-κυβέρνηση-επιχερεί-να-μπαζώσει-την-αλήθεια-για-τη-Βιολάντα»-(Βίντεο)

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνέδεσε την αύξηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας με την κυβερνητική νομοθεσία, κάνοντας λόγο για «ασφυκτικό πλαίσιο» λόγω των υπερωριών και της εντατικοποίησης.

Στα Τρίκαλα βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος τον τόπο της τραγωδίας στη βιομηχανία «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Σε δηλώσεις του, εξέφρασε την οδύνη του για το πολύνεκρο δυστύχημα, εξαπολύοντας ταυτόχρονα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών, σύμφωνα με το πρακτορείο Orange Press.

​«Η βαθιά θλίψη είναι δεμένη με οργή και αγανάκτηση» τόνισε ο κ. Φάμελλος, αναφερόμενος στις αποκαλύψεις για την πολύμηνη διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη, αλλά και στα δημοσιεύματα περί ελλιπών ελέγχων στις εγκαταστάσεις. Κατήγγειλε την κυβερνητική στάση, υποστηρίζοντας πως «επιλέγει από τη μια να μπαζώσει την αλήθεια ακόμα μια φορά και από την άλλη να κρύψει τις ευθύνες της».

​Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απαίτησε την άμεση δημοσιοποίηση των πορισμάτων από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί μη σύνδεσης του δυστυχήματος με τα εργασιακά θέματα.

​Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε δριμεία κριτική για την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι υπάρχουν μόλις 4 ελεγκτές για περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.

Επιπλέον, συνέδεσε την αύξηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας με την κυβερνητική νομοθεσία, κάνοντας λόγο για «ασφυκτικό πλαίσιο» λόγω των υπερωριών και της εντατικοποίησης, ενώ κατήγγειλε απόκρυψη του πραγματικού αριθμού των εργατικών δυστυχημάτων.

Καταθέτοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος ζήτησε τη συγκρότηση αξιόπιστης Εθνικής Αρχής για την καταγραφή ατυχημάτων, την υποχρεωτική σύσταση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, την ενίσχυση του ρόλου των σωματείων και την αυστηροποίηση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων καυσίμων. Προανήγγειλε, δε, πως το κόμμα θα φέρει το θέμα στη Βουλή μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Φάμελλος ενημερώθηκε από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας.

